I mars lettet Baywatch-stjernen Pamela Anderson på sløret om barndommen – som angivelig var alt annet enn idyllisk.

Da den tidligere nakenmodellen gjestet tv-showet «Piers Morgan Life Stories», tok hun bladet fra munnen og fortalte om hvordan hun ble utsatt for overgrep av en kvinnelig barnepike.

Overgrepene skal ha foregått i et helt år, og Anderson våget ikke fortelle foreldrene om misbruket før i voksen alder. Hun skal også ha blitt voldtatt av en mannlig bekjent da hun kun var 12 år gammel.

– Playboy tok vare på meg

I et eksklusivt intervju med Us Weekly forteller 50-åringen nå at Hugh Hefner og Playboy reddet livet hennes.

– Jeg var fryktelig sjenert da jeg var liten. Som ung jente tok Playboy vare på meg og gjorde meg sterk. Det reddet virkelig livet mitt, forteller hun til magasinet, og legger til:

– Jeg følte meg veldig fanget og trengte å frigjøre meg selv. Det var et gjennombrudd for meg. Der møtte jeg kunstnere, aktivister og gentleman. Det har vært et morsomt og vilt liv.

Anderson mener at nøkkelen er å være modig og tørre å ta steget utenfor komfortsonen.

– Det er et springbrett ut i det ukjente. Og når du kan klarer det, kan du virkelig leve, oppfordrer 90-tallsikonet.

Dater 18 år yngre fotballspiller

Nylig begynte Anderson å date den fransk-marokkanske fotballspilleren Adil Rami (32).

I 2016 vant Rami Europa League med Sevilla, men spiller nå for franske Marseille – der Anderson i januar ble avbildet på tribunen.

– Han er fantastisk. Jeg elsker han selvsagt. Man må være modig og nyte ting, sa hun til The Sun i mars.

Dyrevenn

Hun har i de senere år engasjert seg politisk i flere saker, som AIDS, miljøet og dyrevelferd. I oktober i fjor ble hun fotografert mens hun postet et brev til den britiske statsministeren Theresa May, der hun ba om at britiske sirkus ikke lenger skulle få lov til å bruke ville dyr.

Pamela Anderson har tidligere hatt forhold til blant andre WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, Mötley Crüe-trommis Tommy Lee, Kid Rock og den svenske supermodellen Marcus Schenkenberg.



Hun har to sønner sammen med Tommy Lee, Brandon Thomas (21) og Dylan Jagger (20). Sistnevnte har slått seg opp som modell, og gikk på catwalken under en motevisning i Milano i februar 2017.