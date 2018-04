Se Ronaldos brassescoring i Sportsnyhetene øverst på siden!

Med to scoringer, den ene fra den absolutt øverste hylle, markerte Cristiano Ronaldo (33) sin posisjon som en av fotballhistoriens alle største.

– Har aldri skjedd før

Brassescoringen i den knallsterke 3-0-seieren i Torino fikk til og med Juventus-fansen til å reise seg i applaus for å anerkjenne kunstverket til Real Madrid-stjernen.

– Det var et utrolig øyeblikk. Jeg vil takke alle Juventus-tilhengerne siden de har gjort noe fantastisk som aldri har skjedd i løpet av karrieren min, sier Ronaldo til UEFA ifølge Marca.

Juventus-manager Massimiliano Allegri kunne ikke gjøre noe med at hans mannskap ble nedsablet av Ronaldo og kompani og måtte i likhet med alle andre anerkjenne den fantastiske prestasjonen til Ronaldo - og spesielt forskjellen 33-åringen utgjorde.

– Fansen viste deres klasse. Fotball er et show, og når det er et øyeblikk som dette, er det riktig å applaudere, sier Allegri.

Også trenerkollega og Ronaldo-sjef Zinedine Zidane var tydelig imponert over brassemålet. I en spøkefull tone på pressekonferansen etter kampen ville han likevel ikke innrømme at målet overgikk hans volley-perle fra Mesterliga-finalen mot Bayer Leverkusen i 2002.

– Cristianos mål er et av historiens beste, men mitt i Glasgow var vakrere. Du må nikke anerkjennende til en scoring av den kvaliteten. Han gjør så mange ting, og jeg er glad for det han har oppnådd, sier Zidane.

VOLLEYPERLE: Real Madrid-trener Zinedine Zidane minnet pressen på at Cristiano Ronaldos brassescoring ikke var vakrere enn hans volley-mål i 2002. Foto: Damien Meyer

Ville snakke om kampen

Brassecoringen var med på å slå pusten ut av både tilhengerne og Juventus' håp om avansement til semifinalen. 3-0 på bortebane i det som var et møte mellom fjorårets to finalister satte naturligvis et smil på munnen til den portugisiske hovedrolleinnehaveren. Real Madrid har nemlig tatt et langt skritt nærmere finalen i Kiev.

– Det var et strålende mål. Hva kan jeg si? Det var fantastisk. Jeg forventet ikke å score det målet, men la oss snakke om kampen, sier Ronaldo.

– Jeg synes kampen var utrolig, og vi scoret tre mål mot Juventus – et strålende lag. Vi spilte flott, og jeg er naturligvis glad. Jeg hjalp laget, scoret to mål og det var en strålende kveld.​

Målmaskinen Ronaldo

Det virker som om at det skrives nye tillegg til fotballens rekordbok hver gang Ronaldo noterer seg for scoringer - tirsdagens kamp var intet unntak. Ingen har før ham scoret i ti Champions League-kamper på rad. Samtidig er Ronaldo den første til å score ni mål mot samme motstander i turneringen.

I skrivende stund står Ronaldo på 39 mål i alle turneringen denne sesongen, mer enn noen andre i de fem store ligaene i Europa, og han har levert mål og gode prestasjoner når Real Madrid har trengt det som mest de siste månedene.

Kampen om ligatittelen er for lengst over for Real Madrids del, men en plass blant de fire beste i La Liga er sikret med god hjelp fra Ronaldo. Han har scoret 14 mål på de siste seks kampene han har spilt i ligaen - samtidig var han med på å knuse PSG i Mesterligaens åttedelsfinale. Det er bare til å applaudere, mener Gianluigi Buffon etter å blitt overlistet av Ronaldo to ganger tirsdag kveld.

– Vi så hva Ronaldo er og alltid har vært - en spiller på et ekstraordinært nivå som sammen med Messi oppnår ting på øverste hylle. Dette betyr at de må vurderes sammen med Maradona og Pelé for måten de avgjør kamper på og trofeer som lagene deres vinner, sier Buffon ifølge football-italia.

– Vi er nok ikke i stand til å gå videre i turneringen. Det er jeg lei meg for, men det er også rett at når du møter visse motstandere, må du ha et klart nok hode til å anerkjenne at de objektivt sett er sterkere.