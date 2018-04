Newcastle tok et langt steg mot fornyet kontrakt i Premier League med 1-0-seieren over Huddersfield. Rafael Benitez har gjort en god jobb med å holde klubben unna den verste nedrykksstriden, noe som gjør at spanjolen er en ettertraktet mann. Mirror skriver at Real Sociedad ønsker å hente Benitez tilbake til Spania. Real Sociedad ligger på en svak 15. plass åtte runder før slutt. Det er skuffende etter 6. plassen forrige sesong.

Real Madrid vurderer om de skal prøve seg på Eden Hazard i sommer. Hazard vil koste rundt 1,1 milliarder kroner, skriver Evening Standard.

– Jeg skal spille VM, så skal jeg på ferie. Etter det får vi se hva som skjer. Jeg har to år igjen av Chelsea-kontrakten min, og jeg er veldig fornøyd med tilværelsen, har Hazard tidligere sagt.

Real Madrids interesse for Hazard har kjølnet etter formsvikten i det siste. Chelsea har vunnet bare fem av de 19 siste kampene og er på etterskudd i kampen om topp fire.

Chelsea trapper opp jakten på signaturen til den tyrkiske keeperen Berke Ozer (17), skriver The Sun. Ozer spiller for Altinordu på nivå to i Tyrkia.

Notorisk upålitelige Don Balon hevder at Keylor Navas har bestemt seg for å spille i Arsenal neste sesong. Da må Real Madrid i så fall ut på markedet etter ny keeper. Thibaut Courtois og David de Gea er førstevalgene til den spanske storklubben, men også Romas Alisson er nevnt.

Manchester City vil prøve å snappe Robert Navarro fra Barcelona. 15-åringen har ennå ikke fått et tilbud fra den katalanske storklubben. Nå vil de lyseblå prøve å snappe talentet fra Barcelona.

Seieren mot Southampton var alt som skulle til for å overbevise West Ham-sjefene om at David Moyes er rett mann for jobben. London-klubben håper å beholde Moyes utover årets sesong, skriver Mirror.

Team Talk skriver at Newcastle midtbanespiller Mikel Merino har fortalt klubben at han ønsker å gå til Athletic Bilbao. Så spørs det hvor interesserte Newcastle er i å slippe u-landslagsspilleren.

Charlie Austin trenger ikke bekymre seg om Southampton skulle rykke ned i Championship. Bournemouth, Leicester og Aston Villa er blant klubbene som følger Austins situasjon tett, skriver Mirror.