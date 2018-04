I to måneder har 80 togvogner med totalt 4,5 millioner tonn biologisk nedbrytbart avfall vært strandet i den lille byen Parrish i den amerikanske delstaten Alabama.

De 982 innbyggerne i byen raser, og ifølge CNN krever de at vognene blir fjernet fra jernbaneanlegget deres umiddelbart.

Ifølge nettstedet får de enorme mengdene bioavfall hele byen til å lukte dritt.

– Lukten reduserer livskvaliteten. Du kan ikke sitte ute på terrassen. Barn kan ikke leke ute. Og Gud hjelpe oss hvis det blir varmt og det fortsatt er der, sier Parrish-ordfører Heather Hall til nettstedet.

FRUSTRERT: Parrish-ordfører Heather Hall sier at hun gjør alt for å få avfallet flyttet ut av byen.

Midt i bio-krangel

De siste årene har avfallsselskaper i New York og New Jersey sendt flere hundre millioner tonn biologisk nedbrytbart avfall til det private avfallsanlegget Big Sky Enviromental i Adamsville i Alabama.

NBC kaller bioavfallet i Parrish for «New Yorks råtnende bæsj».

I januar gikk innbyggere i Adamsvilles naboby West Jefferson rettens vei for å få et forbud mot at det illeluktende avfallet ble mellomlagret på et nærliggende jernbaneanlegg.

Innbyggerne fikk viljen sin – men dette resulterte i at lasten ble flyttet til Parrish, hvor det ikke finnes en konkret reguleringsplan rundt oppbevaring av denne type avfall.

– Det er utrolig frustrerende, sier Parris-ordføreren til nettstedet.

Hun forteller at hun gjør alt i sin makt for å få fjernet den enorme lasten med avføring som får byen til å stinke.

Forrige uke møtte hun Alabama-guvernør Kay Ivey i håp om å finne en løsning.

– De jobber i kulissene for å hjelpe oss litt, men det har vi blitt fortalt i flere uker, og det er fortsatt ingen løsning på plass, sier hun.

Sammenligner lukten med lik

Ordføreren forteller at lukten av avføringen gjennomsyrer hele den 5,4 kvadratkilometer store byen.

Jernbaneanlegget ligger like ved en baseball- og softballbane, og bare 45 meter fra boliger.

Innbyggerne sammenligner lukten med lukten av lik.

– Du kan ikke åpne døra fordi det kommer inn i huset ditt. Det er utrolig tøft, sier innbygger Robert Hall til lokalkanalen WVTM.

Både den føderale miljøvernsetaten The Environmental Protection Agency og myndighetsbyrået Alabama Department of Environmental Management har fortalt ordføreren at bioavfallet ikke er farlig.

Likevel er hun svært bekymret.

– Utenom det at det lukter helt forferdelig, må jeg stole på at det ikke skader deg. Men hvis du har astma eller kols eller pusteproblemer – hva skal du gjøre? Jernbaneanlegget er mindre enn 45 meter fra boliger. Hva skjer hvis fluer kommer inn i noen sitt hus? Er ikke det et helseproblem, spør hun.

Venter og venter på informasjon

Hall sier at hun venter og venter på en avklaring.

– Jeg får bare små biter med informasjon, og jeg får ikke understreket hvor frustrerende det er, sier hun.

Og:

– Folk må forstå at denne type avfall ikke må plasseres i et befolket område. Det er steder å oppbevare det. Industrielle steder. Vi er en liten by som er fanget midt oppi dette, sier ordfører Hall.