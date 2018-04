Frp-politiker Tor Mikkel Wara (53) blir ny justisminister etter Sylvi Listhaug, etter det TV 2 erfarer.

Det var Dagbladet som først meldte at Wara var aktuell for ministerposten.

Endringen blir foretatt av Kongen i ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag. Ifølge kilder til TV 2 vil møtet finne sted i 13-tiden.

Frp-veteranen Per Sandberg er i dag fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister i tillegg til å være fiskeriminister.

Før påske varslet Sandberg at han ville tilbringe høytiden i tenkeboksen. For jobben som justisminister på permanent basis ville bli hans hvis han ønsket den, etter det NTB fikk opplyst fra flere hold.

Nå ser det imidlertid ut til at Sandberg fortsetter som fiskeriminister, og at det blir Wara som tar over som justis-, beredskaps-, og innvandringsminister.

Kommunikasjonsrådgiver

Wara er fra Karasjok, og satt på Stortinget fra 1989 til 1993. Han ledet Fpu i årene 1987-90.

Han har etter dette jobbet som kommunikasjonsrådgiver. Per i dag er Wara partner i kommunikasjonsbyrået First House.

Åpen om usikkerhet

Sandberg har vært åpen om at han er usikker på om han ønsker justisministerposten. Årsaken er blant annet at nordtrønderen i 1997 ble idømt 3.000 kroner i bot for å ha skallet ned en asylsøker, en hendelse han senere har beklaget.

– Jeg kan ikke stå og se på at statsministeren må stå og besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sa Sandberg til Adresseavisen.

Solberg har for sin del sagt at hun generelt er tilhenger av at folk får en ny sjanse. Saken kom også opp da Sandberg gjestet Politisk kvarter på NRK fredag før palmehelgen.

– Jeg tror ikke en slåsskamp på et nachspiel i 1996 vil hindre meg i å gjøre gode vurderinger som justisminister, sa han.​

Gikk av

Listhaug gikk av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister i mars, etter at flere partier på Stortinget stilte seg bak et mistillitsforslag mot henne.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget, som ble fremmet av Rødt, var et Facebook-innlegg hun publiserte morgenen fredag 9. mars, der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Samme dag som Listhaug annonserte sin avgang, ble det kjent at Sandberg midlertidig overtok ministerpostene.

(TV 2/NTB)