Gjerningspersonen er identifisert som Nasim Aghdam fra San Diego, melder nyhetsbyrået AP. Hun tok sitt eget liv etter å ha skutt tre personer tirsdag formiddag.

Følte seg sensurert

Politiet sier motivet for skytingen var av privat karakter.

Det gikk en stund rykter om at hun ville hevne seg på en ekskjæreste som jobbet i Youtube, men dette er nå avvist. Venner av henne sier til amerikanske medier at hun ikke datet noen.

Derimot var Aghdam selv en aktiv bruker av Youtube. Hun la ut en video der hun angrep Youtube og anklaget dem for sensur av Youtube-kanalen hennes, skriver ABC News.

Hun skal ha klandret selskapet for at hun fikk færre seere på videoene sine.

Faren advarte politiet

Aghdams far, Ismail Aghdam, bekrefter til AP at datteren var sint på Youtube. Selskapet skal ha stoppet utbetalinger for videoene hennes på plattformen.

Han sier til Bay Area News Group at han advarte politiet om at datteren kunne oppsøke Youtube fordi hun «hatet dem». Han skal ha meldt datteren savnet på mandag da han ikke hadde fått tak i henne på to dager.

AP skriver at Aghdam har utpreget seg som dyrevernsaktivist. Hun har tidligere uttalt at dyrs rettigheter er like viktig for henne som menneskers rettigheter.

Solbriller og skjerf

Det oppsto panikk da skytingen fant sted like før klokken 13 lokal tid tirsdag.

Dianna Arnspiger jobber i Youtube, og ble vitne til hendelsen.

– Det var en kvinne. Hun holdt en diger pistol, sier hun til AP.

– Det så ut som hun var i 30-årene. Hun hadde briller og skjerf på seg, så jeg så henne ikke tydelig, sier Arnspiger.

Arnspiger gjemte seg på et konferanserom sammen med flere kolleger i en time.

Tre skadd

– Da vi kom til stedet klokken 12.48 ble vi møtt av flere ansatte som flyktet fra bygget. Det var veldig kaotisk. Vi traff først på en person med skuddskader, minutter senere en annen. Sistnevnte så ut til å være selvpåført. Vi fant to andre ofre i en annen bedrift, sa politisjef i San Bruno, Ed Barberini, på en pressekonferanse klokken 14.30 lokal tid tirsdag.

Ofrene er en 32 år gammel kvinne, en 27 år gammel kvinne og en 36 år gammel mann. Tilstanden skal ifølge kanalen være alvorlig for den 32 år gamle kvinnen, mens den andre er lettere skadd. Tilstanden er kritisk for mannen.

​