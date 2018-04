Det er viktig å starte dette innlegget med å si at dette bildet må leses symbolsk. Jeg har selvsagt ikke et ønske om å korsfeste Sylvi Listhaug. Bildet er ment som en kommentar på hennes retorikk, der hun nå «ofrer seg» for å opprettholde FrP i regjering, der hun sier at hennes ytringsfrihet blir kneblet foran er fulltallig norsk pressekorps, da hun i realiteten ble stanset i å ytre høyreekstreme meninger, konspirasjonsteorier og hatretorikk av et flertall på Stortinget. I støyen som oppstår rundt Listhaugs mediestrategi, kan man fort risikere å miste av syne noen av vår tids viktigste politiske saker. Derfor kan de som klarer å se forbi Listhaug på korset, finne langt viktigere politiske budskap, som frihet for det palestinske folk, og stopp av våpeneksport til aktørene i krigen i Yemen. Husk å alltid se bak de høyeste stemmene, det er viktig å se hele bildet.