Første nyttårsdag i år ble 13 år gamle David Aas Andresen funnet død i sin egen seng. Kvelden i forveien hadde han feiret nyttårsaften med sine foreldre, to søsken og besteforeldre i Hønefoss.

David var sønnen til de tidligere skiskytterne Frode Andresen og Gunn Margit Andreassen.

– Jeg har opplevd det verste et menneske kan oppleve, sier Frode Andresen til TV 2 i dag.

Han var tirsdag til stede i forbindelse med premieren på TV 2-programmet «Mer enn gull», som ble spilt inn før sønnen døde.

Til VG sier han at det aldri var et alternativ å stoppe programmet fordi det blir for vondt å se.

– Nei, jeg ser ingen grunn til det. Det er bare gode minner fra David, og fra programmet. Det er ingen vonde følelser. Det er det verste et menneske kan oppleve, forteller han.

– Forferdelig situasjon

Det er gått tre måneder siden David ble funnet død i sin egen seng.

– Det er en forferdelig situasjon å komme i, å finne barnet sitt dødt. Det har vært ekstremt vanskelig, sier Andresen til TV 2.

Andresen forteller at støtten han har fått fra venner og familie har vært utrolig.

– Støtten har vært bra. Alle vennene mine har stilt opp, og det har liksom ikke vært grense for når man kunne ringe på dørene og få hjelp til å snakke om ting. Støtten har vært helt optimal, sier han.

Mulig epilepsi

Gunn Margit og Frode har tidligere fortalt at alt virket normalt da David gikk og la seg nyttårskvelden, og at han var glad og fornøyd.

– Vi er i bunnløs sorg. Det ufattelige og utenkelige har likevel skjedd. Man skal ikke miste et barn på 13 år, sa Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen i en pressemelding sendt ut fredag 5. januar.

David ble obdusert, men resultatet av obduksjonen er foreløpig ikke kjent. Ifølge pressemeldingen antok Frode og Gunn Margit at David fikk et sterkt epileptisk anfall mens han sov.

– Fotball var det store i livet hans. Det var fotball sammen med lagkamerater i Haugsbygd IF, det var fotball ute i hagen, fotball gjennom Fifa-spill i sofaen eller fotball i stua med softball. Real Madrid var laget hans, sa Gunn Margit og Frode i januar.