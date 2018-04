Storhamar - Lillehammer 7-0

​Se sammendrag øverst

Storhamar vant den første av potensielt sju finalekamper etter en knusende midtperiode. Lillehammer slapp inn fire mål etter elendig markeringsspill. Til slutt tapte de hele 0-7.

– Lillehammer er rett og slett ikke i nærheten. Det er trist å se på dem, sa hockeyekspert Erik Follestad, som ikke mente det unge mannskapet kunne skylde på nerver:

– Det er jo ikke den første kampen de spiller foran mange mennesker.

Kodie Curran, som scoret 3-0, koste seg etter oppvisningen i midtperioden.

– Det er rask hockey, som er gøy å spille. Publikum liker det også. Du får se mye slikt de neste kampene, sa han til TV 2.

Storhamar-press

Det ble en intenst, men målløs første periode foran 6371 tilskuere i CC Amfi. Storhamar hadde det største trykket og vant skuddstatistikken 11-9, men Lillehammer hadde sine kjempesjanser også.

– Utrolig nok går vi til pause uten scoringer, ropte en svett TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Storhamar dundret på også etter første hvile. Til slutt fikk de belønning for presset.

Tidligere Lillehammer-spiller Mikael Zettergren fikk stå alene og skyte inn 1-0 fra kort hold etter pasning fra Jacob Berglund. Da var det spilt nesten seks minutter av midtperioden.

– Lillehammer har tre spillere på riktig side av pucken, men de er ikke tett nok i markeringen av Zettergren, analyserte ekspertkommentator Bjørn Erevik.

Hockeyekspert Erik Follestad fulgte med fra indre bane. Han var forbløffet over manglende coaching fra Lillehammer-trener Mikael Kvarnström.

– Det er helt dødt på benken deres. Han sier ingenting. Og det som er bra med hockey er jo at treneren kan snakke med spillerne hele tiden, sa Follestad.

Ny baklengs etter gigantmiss

Lillehammer fikk to gigantsjanser med åtte minutter igjen av perioden, men det endte med bom og fortvilelse. Som om ikke det var nok: Like etterpå gikk Storhamar opp til 2-0.

Målet var nydelig. Joakim Jensen sendte pucken inn foran Lillehammers mål. Der kom Robin Dahlstrøm seilende alene og scoret sikkert.

– Nydelig pasning fra Jensen, konstaterte en imponert Bjørn Erevik.

Det tok ikke mer enn tre minutter før nådestøtet kom. Gutten med gullhjelmen, Kodie Curran, danset forbi to Lillehammer-spillere før han fyrte pucken opp i krysset til 3-0.

Christian Larrivée fikk assist på scoringen og tok med det sitt målpoeng nummer 500 i norsk hockey.

– Han er en av de beste importene i norsk ishockey noensinne, slo Kasper Wikestad fast.

Nådestøtet kom i overtall med minuttet igjen av perioden. Storhamar lot pucken gå fra Jacob Berglund på høyrekanten og helt rundt til Zettergren på venstre. Zettergren så at Berglund var umarkert og sendte pucken på tvers. Der fikk Berglund all verdens tid til å sikte seg inn og lage 4-0.

– Det var klasseforskjell, sa Erik Follestad om perioden der Storhamar også vant skuddstatistikken 15-7.

Ydmyket

Nedturen fortsatte i sisteperioden. 5-0 kom etter et selvmål (!) av Lillehammers Ulriksen.

Victor Svensson snappet pucken og tråklet seg fremover. fra bak Lillehammers mål sendte han en pasning ut, som traff Patrick Ulriksen, slik at han slo pucken i eget mål. Ydmykelsen nærmet seg det komplette.

– Nesten pinlig å se på hvordan de opptrer. De er ikke i nærheten av å være påskrudd. Det er overraskende dårlig. De må jo prøve å gjøre noe, sende noen signaler før neste kamp, sa en skuffet Follestad.

– Jeg er mer bekymret over hvordan Lillehammer har fremstått i dag, enn resultatet, istemte Bjørn Erevik.

Komplett ydmykelse ble oppnådd da Berglund gjorde 6-0 i undertall med et kanonskudd åtte minutter før full tid, og 7-0 ble laget av Curran på et langskudd to minutter før full tid.

– Dette var langt under vårt nivå, konstaterte Lillehammer-trener Söderström til TV 2 etter kampen.

Neste kamp sendes torsdag kl. 18 på TV 2 Sportskanalen og Sumo. Da kan Lillehammer få oppreisning.