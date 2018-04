Fant igjen savnet datter etter 24 år

GJENFORENT: Kang Ying (høyre) og moren Liu Dengying ble endelig gjenforent på Chengdu flyplass 3. april. Kang Ying forsvant fra familien for over 24 år siden. Foto: AFP PHOTO / China OUT

Et kinesisk ektepar har funnet den savnede datteren sin etter at hun forsvant sporløst for over to tiår siden, bare tre år gammel.