En sjåfør av en leveransebil hadde nemlig alt annet enn hellet på sin side tirsdag ettermiddag da han skulle levere mat i Ranheimsfjæra.

Straks etter at han hadde parkert like ved dammen i Ranheimsfjæra begynte bilen å trille. Sjåføren fikk ikke stoppet bilen, og ferden endte til slutt med halve bilen i dammen.

Uhellet ble meldt av Trøndelag politidistrikt på Twitter klokken 18:20.

– Trafikkuhell i Ranheimsfjæra. Bil som trillet førerløs ut i dammen i Ranheimsfjæra. Ingen personskade, men elmotoren har det nok ikke så bra, skriver politiet på Twitter.

– Fører var ute av bilen i et øyeblikk, så har bilen satt av gårde på egen hånd. Og det var den jo ikke i stand til, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i politiet.

Sjåføren selv mener at han hadde sikret bilen før han gikk ut av den.

– Han mente vel at bilen var sikret som den skulle, men den har nå uansett rullet uti, sier Kimo.

Kimo beskriver hendelsen som et hendelig uhell, og sier at det ikke får noen konsekvenser fra politiets side, da bilen ikke har vært til fare for noen andre.

– Sjåføren hadde maten i armene på vei vekk fra bilen, så det var nok ikke så mye annet som ble skadet enn bilen.