Utenfor AaFKs hjemmebane, Color Line stadion, står den mye omtalte statuen «Fotballspilleren» – en statue av John Arne Riise som fikk mye oppmerksomhet i 2012, da hovedpersonen gikk hardt ut og kalte ålesundere arrogante på Twitter.

Etter nesten seks år har John Arne Riise omsider fått navnet sitt på statuen.

Relanseringen av statuen med Riises navn skjedde før Aalesunds oppgjør mot Sogndal i OBOS-ligaen tirsdag kveld.

– Det er utrolig stort. Jeg begynte å skjelve og er veldig ydmyk og rørt. Det er en fantastisk gest fra Aalesund, kunstneren og klubben, sier John Arne Riise til TV 2 Sporten etter å omsider å ha fått navnet sitt på statuen utenfor Color Line Stadion.

Nervøs

– Det gir meg energi til å fortsette å være en god ambassadør for klubben og Ålesund, fortsetter han.

– Du virket litt nervøs?

– Jeg skriver som regel ikke taler, men pleier å ta det på sparket. Men jeg skrev en tale igår kveld og idag tidlig. Det er en stor dag for meg og min familie og alle rundt som har hjulpet meg. Det vise at hardt arbeid nytter. Nå vil jeg hjelpe med lokalfotballen i byen og være en god ambassadør fremover, svarer Riise.

Og slår fast:

– Det er ikke mange som har en statue av seg selv utenfor en stadion. Det er et endelig punktum for min karriere. Jeg er stolt, og det tyder på at jeg har gjort mye riktig i min karriere, sier den tidligere Champions League-vinneren med Liverpool.

– Alle skjønte jeg var modellen

At det tok nesten seks år før han fikk navnet sitt på statuen, bryr mannen med flest landskamper for Norge gjennom tidene seg lite om.

– Alle skjønte jo at jeg var modellen bak statuen, og at navnet mitt står der nå er fortjent. Statuen er et symbol på den kjærligheten vi har for hverandre i Ålesund, konkluderer han.