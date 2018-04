Volkswagen har vært mest solgte merke og Golf mest solgte modell: Slik har bilsalget i Norge sett ut i mange år.

Men akkurat nå er det et lite jordskjelv i nybilmarkedet. Nissan har nemlig satt i gang en voldsom offensiv. Deres elektriske Leaf er med god margin Norges mest solgte bil så langt i år. Og i mars solgte Nissan nesten 1.000 biler mer enn Volkswagen, med det ble de også største bilmerke.

Leverer biler kjapt

Dermed får vi bekreftet det mange mente kunne komme til å skje da andre generasjon Leaf ble lansert tidligere i år. Nissan-importøren har meldt om enorm interesse for bilen og har solgt mer enn 7.000 eksemplarer så langt.

En rekke elbiler har hatt lang leveringstid. Det er ventetid også på noen Leaf-utgaver, men registreringstallene fra mars viser at importøren holder lovnaden om at de skal klare å levere biler kjapt.

Les mer: 100 nordmenn kjøper bilen – hver dag

Leaf har vokst i andre generasjon. Og ikke minst har rekkevidden økt betraktelig. Nå er den på 378 kilometer etter den såkalte NEDC-standarden.

Kommer i full fart

2.172 nye Leaf ble registrert i mars. Til sammenligning er tallet for bilen på andreplass, Tesla Model X, 727 eksemplarer. Deretter følger VW Golf med 697 biler, mens Tesla dukker opp igjen på fjerdeplassen. 676 nye Model S ble registrert i mars.

Så langt i år holder Volkswagen fortsatt unna for konkurrentene, og er Norges største bilmerke, med 4.008 eksemplarer. Men Nissan kommer altså i full fart bakfra. 3.464 biler har de solgt og registrert i årets første tre måneder. Det er et historisk høyt tall for den japanske bilprodusenten.

Denne er japansk – og super-sjelden

Tesla Model X fosser fram i det norske markedet, og er Norges nest mest solgte bil i mars.

Knallsterk Tesla-måned

Toyota er dermed vippet ned på tredjeplass, med 3.276 biler. Deretter følger BMW (3.188 biler) og Volvo (3.002 biler) – og på sjetteplass Tesla med 1.699 biler.

Resten av topp 10 ser slik ut: Skoda (1.613), Mercedes (1.480), Ford (1.416) og Peugeot (1.341).

Brooms bilekspert Benny Christensen har tidligere spådd at Leaf kan bli Norges mest solgte bil i 2018. Han er ikke mindre sikker på det nå:

Nissan Leaf har blitt ny både utenpå og inni i andre generasjon som ble lansert tidligere i år.

Allerede 35.000 Leaf i Norge

– Nei, marstallene er rett og slett en maktdemonstrasjon fra Nissan. De knuser konkurrentene og Leaf har tydeligvis truffet markedet perfekt. Etterspørselen etter elbiler er rekordstor. Her skal vi også huske at det allerede ruller over 35.000 eksemplarer av første generasjon Leaf på norske veier. Det gir et svært stort potensial for Leaf. Det eneste som kan bremse dette nå, er om importøren ikke klarer å skaffe nok biler til de som vil ha, sier Benny.

– Ja, for det er ikke noe ukjent fenomen for elbilene?

– Nei, mange sliter dessverre med lang leveringstid. Det verste eksemplet er Opel Ampera-e-. Interessen var skyhøy, men så klarte Opel nesten ikke å levere biler. Det ble en solid nedtur for mange kunder. Også en bil som Hyundai Kona Electric ligger an til å få lange ventelister. Nissan har slik sett en nesten unik posisjon. Kombinasjonen pris, utstyr og rekkevidde på Leaf er også svært gunstig, derfor er det heller ikke overraskende at salget er så høyt, sier Benny.

Benny kjørte Leaf i Japan, les mer om det her:

Se video av nye Nissan Leaf under: