Operasjonssentralen i Møre og Romsdal melder at to vektere ble knivstukket i forbindelse med et tyveri.

Ingen av de to vekterne har livstruende skader, opplyser operasjonsleder John Bratland.



Det var i forbindelse med et tyveri at en mann ble stanset av vektere, skriver Sunnmørsposten.

De to vekterne stanset mannen i forbindelse med et tyveri, hvorpå mannen svarte med å stikke dem med kniv.



Politiet ble varslet om hendelsen like før klokka 17.30. Vekterne fikk behandling av ambulansepersonell på stedet, og gjerningsmannen ble pågrepet og kjørt til politiarresten.

Knivstikkingen fant sted ved Vinmonopolet i Syd-bygget på kjøpesenteret Moa i Ålesund kommune.



– Vekterne stoppet en mann i 30-årene, og to ble knivstukket. Den ene fikk skader i hånd, og den andre fikk skader i fot. Skadene betegnes ikke som alvorlige, sier operasjonsleder John Bratland til TV 2.