Buckingham Palace skriver i en pressemelding i dag at prins Philip er innlagt i påvente av en hofteoperasjon onsdag.

– Ytterligere oppdateringer vil bli utstedt når det passer seg slik, heter det i pressemeldingen.

Prins Philip er gift med Storbritannias dronning, Elizabeth II.

Han er innlagt på King Edward VII-sykehuset i London, melder BBC.

– Vi må huske at Prins Philip er en mann på hele 96 år. Etter mange tiår med uforskammet god helse, har dronningens ektemann de siste årene hatt en rekke helseplager og sykehusinnleggelser, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

Pensjonert prins

Kongehuseksperten legger til at prinsen de par siste årene har trukket seg mer og mer tilbake.

Den 96 år gamle prinsen trakk seg fra kongelige plikter i august 2017, etter å ha meldt sin avgang mai samme år. En måned senere ble han innlagt på sykehus som følge av en infeksjon, skriver BBC.

– Dronning Elizabeth og hennes ektemann har de siste ukene oppholdt seg på Windsor slott, hvor det den siste tiden har vært flere store arrangementer, der prins Philip har uteblitt, forteller Totland.

Helseplager

The Telegraph skriver at hoften har plaget prinsen i en måneds tid, og at han har gått glipp av flere kongelige tilstelninger.

Senest søndag 1. april glimret prins Philip med sitt fravær ved påskegudstjenesten i St. Georges katedral. Torsdagen før gikk prinsen glipp av en årlig tjeneste i Leicester katedralen til tross for å være en navngitt gjest.

– Britene er naturlig nok bekymret for meldingene om prins Philips sviktende helse og håper selvsagt at han skal være frisk nok til å være med å feire sønnesønnen prins Harrys bryllup i Windsor i mai og sønnedatteren prinsesse Eugenies bryllup samme sted i oktober, sier Totland til TV 2.