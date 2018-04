FC København tok mandag et sjumilssteg mot bronsemedaljen i ligaen og deltakelse i Europa neste sesong etter å ha slått FC Nordsjælland 2-1 i Parken.

Etterpå kunne ikke FC Københavns trener Ståle Solbakken dy seg, og sendte et stikk til rivalen FC Nordsjælland.

– Det er veldig viktig for dansk fotball at vi går videre til Europa. For vi er det laget som kan spille i Europa. Hvor mange kamper har FC Nordsjælland vunnet i Europa gjennom tidene? De har slått Queen of the South, lød det blant annet syrlig fra Solbakken.

De uttalelsene imponerer ikke akkurat den kjente fotballeksperten Stig Tøfting.

– Han oppfører seg nedlatende overfor andre

Han mener at nordmannen oppfører seg nedlatende overfor FC Københavns konkurrenter, og viser dem ingen respekt.

– Jeg forstår ikke hvorfor han har behov for å uttale seg nedlatende overfor andre. Han har tilsynelatende ingen respekt for andre sitt arbeid, sier Tøfting til Ekstra Bladet, og legger til:

– Det er slik han er i TV-intervju. Han er direkte uforskammet i sånne situasjoner, selv om det tross alt har vært forbedringer på dette området i 2018, konkluderer TV-eksperten.

– Hvorfor sende ham avgårde med slik svada?

Tøfting, som selv spilte 42 landskamper og scoret to mål for Danmark i sin karriere, understreker imidlertid at han liker at Solbakken er frittalende.

– Personlig så liker jeg Ståle, for han er i hvert fall ikke kjedelig. Men jeg forstår ikke hvorfor han alltid må sparke nedover når han får sjansen. Da Brian Priske forlot FCK måtte jeg riste på hodet da jeg leste at Ståle mente det burde skjedd for lenge siden. Hvorfor sende Priske avgårde med slik svada? Ståle har sort belte i «damage control», men det kan man godt bruke uten å oppføre seg nedverdigende overfor andre mennesker, mener Tøfting.

Brian Priske var Solbakkens tidligere assistentmanager i FC København. Han måtte gå i september ifjor. Uenigheter mellom Solbakken og Priske var årsaken til avskjeden.

Etter mandagens seier over FCN er FCK nå kun tre poeng fra tredjeplassen som gir playoff-plass til Europaligaen neste sesong.