Shohei Ohtani slo sin første homerun i hjemmedebuten for Los Angeles Angels, to dager etter at han fikk sin første seier som kaster.

Ikke siden legenden Babe Ruth i 1921 har en spiller fått seier som kaster i en kamp og slått en homerun som ikke-kaster i neste.

Den japanske 23-åringen fikk stående applaus for sin tre poengs homerun i 1. omgang i 13-2-seieren over Cleveland Indians tirsdag.

Men lagkameratene fulgte opp en baseballtradisjon ved å overse ham fullstendig da han kom til benken etter sin første homerun.

En forvirret Ohtani lette forgjeves etter noen som ville gi ham «high five». Han endte med å klemme Ian Kinsler, som sto med ryggen til, og i løpet av noen sekunder var han inne i en klynge av jublende gratulanter.

Til slutt ble det jubel.

Sjelden kombinasjon

Spillere med stjernepotensial både som kaster og slagmann er nesten uhørt i moderne baseball.

– Dette føles veldig, veldig godt, sa Ohtani etter kampen.

Han overbeviste ikke under sesongoppkjøringen, men har innfridd alle forventninger siden grunnserien startet forrige uke. «Sho-time» er allerede blitt et begrep når Angels spiller.

– Jeg kjente ikke til den tradisjonen, men jeg skjønte på en måte hva som skjedde, sa Ohtani, som endte dagen med tre basegivende treff på fire forsøk. Lagkameratene fulgte en annen tradisjon og dynket ham med sportsdrikke under intervjuet etter kampen.

Ohtani valgte å spille profesjonelt i Japan som 18-åring fremfor å dra til USA. Etter fem suksessfulle år i hjemlig liga, ble han klar for Los Angeles Angels i desember i fjor.

Etter kampen ble Shohei Ohtani dynket med sportsdrikke. Foto: Sean M. Haffey

Enorm interesse

Da han debuterte for Angels, ble det dekket av 240 japanske journalister. Det er også feberaktig stemning i amerikansk presse. Når en spiller forsøker på noe ingen har klart siden Babe Ruths dager, er interessen enorm.

Etter bare én kamp som kaster og én som utespiller, mener de fleste ekspertene at japaneren viser hvorfor hver eneste klubb i Major League Baseball ville ha ham.

– Med spesialiseringen vi har i baseball nå, virker noe slikt nesten umulig. Men nå virker det mulig. Kanskje kan han klare det, skriver ESPNs David Schoenfield.