De vanskelige etiske spørsmålene om eggdonasjon splitter Høyre. Til helgen skal de ta valget om partiet skal gå inn for å tillate eggdonasjon i Norge eller ikke. Stemmer landsmøtet for blir det flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon.

I februar sa et flertall i programkomiteen nei til eggdonasjon.

En av de som skal følge spent med på hva Høyre vedtar er Marit Gjellestad. Da hun og mannen for noen år siden bestemte seg for at de ønsket barn, visste de at det ikke kom til å bli enkelt. Marit har turners syndrom, og har siden barndommen visst at hun ikke kunne få egne barn. Syndromet gjør at man ikke utvikler eggstokker på vanlig måte, og paret fant etter en grundig vurdering ut at eggdonasjon var en mulighet for dem.

Marit med sønnen Sverre. Foto: Steinar Figved/TV 2

– Da så vi først på adopsjon, men du vet jo aldri med ventetiden. Det kan ta seks år, du vet ikke. Så valget falt til slutt på eggdonasjon, forteller Marit til TV 2.

Vanskelig valg

Men eggdonasjon er ikke tillatt i Norge. Og Marit og mannen måtte derfor reise til Finland for å gjennomføre behandlingen.

– Jeg vil ikke si at det er et enkelt valg å ta. Vi tenkte jo mye på hvordan det ville påvirke barnet, sier hun.

Sønnen Sverre så dagens lys i februar 2015.

– Jeg er mor på samme måte som alle andre mødre jeg ser. Jeg kan fortelle om alt fra dag én. Jeg kan fortelle om graviditeten, om fødselen. Det er jeg som oppdrar ham og tar vare på ham. Så jeg føler meg jo ikke som noen annerledes mor enn noen andre, forteller Marit.

Høyre splittet

Til helgen skal Høyre altså ta stilling til om de ønsker å tillate eggdonasjon i Norge. Ingen i partiets ledelse sier de er for eggdonasjon, men partiet er delt omtrent på midten.

– Eggdonasjon skiller seg fra sæddonasjon ved at du må gjennomføre en medisinsk behandling hos en annen kvinne enn den som skal ha hjelp for å få eggene. Og barnet får en ny situasjon hvor de har en mor de har biologisk tilknytning til, og en de har en genetisk tilknytning til. Det gjør at eggdonasjon er noe annet enn sæddonasjon, sier helseminister Bent Høie (H).

Men i mange av Høyres fylkeslag, også det største, Oslo, er det flertall for å gi tilbud om eggdonasjon. Heidi Nordby Lunde som er leder i Oslo Høyre, mener det er på tide å åpne for dette i Norge.

– Særlig når vi vet at svært mange drar til utlandet for å få gjennomført dette. Og da syns jeg det er bedre at man får gjennomført dette gjennom norsk lovverk og innenfor det norske helsevesenet, sier Lunde.

Håper på lovendring

Tilbake i Sandnes hos Marit og familien håper hun at Høyre endrer standpunkt og vedtar å tillate eggdonasjon i Norge.

– I dag tror jeg at folk er åpne for at man er mange annerledes familier. Det virker hvertfall på meg som at vi er i et åpent samfunn i dag hvor folk vet at det er mange måter å være en familie på. Ikke bare den tradisjonelle kjernefamilien, sier Marit.

