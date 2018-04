Byggrynsgrøt m/ristede nøtter og bær

Spirede byggryn har kortere koketid og slipper næringen lettere til kroppen. Prøv denne nydelige grøten, og tilbered den gjerne på kvelden før du legger deg, så har du ferdig frokost.

Ristede hasselnøtter hakkes og strøs over sammen med litt bær og du har en smaksrik og næringsrik grøt.

Dette trenger du til 4 porsjoner:

2 dl byggryn

vann til bløtlegging

2 dl havregryn

1 l øko helmelk (Røros)

½ ts mineralsalt

Garnityr: 1 dl ristede hasselnøtter , 2 dl bær og litt kanel

La byggrynene ligge i rikelig med vann i to døgn (spiring av grynene).

Hell av vannet.

Kok byggrynene og havregrynene i melk sammen med salt under omrøring. Tilsett litt mer melk om du synes grøten blir for tykk. Koketid ca.

Byggrynsgrøten kan serveres både kald og varm.

Rist hasselnøtter: forvarm ovnen til 160gC. Kle en stekeplate med bakepapir og stek nøttene I 10-15 minutter. Grovhakk nøttene og ha dem over grøten sammen med litt frosne eller friske bær og kanel.

Byggrynsgrøt m/ristede nøtter og bær Foto: Bra godt / TV 2

Original Bircher-grøt

Bircher-Benner malte korn selv på en liten håndkvern. Noen kjøkkenmaskiner har egen kornkvern, og det er flott om du vil prøve, men de fleste velger nok uansett i dag å kjøpe ferdig mel på butikken. Du kan også bruke havregryn, sesamfrø, chiafrø og andre frø.

100g havregryn

2 bananer, most

2 appelsin, saften av

1 sitron, saften av

2 epler, revet på rivjern

40g hakkede nøtter (eks. hasselnøtter)

evt. litt kaldslynget honning som søtning (kan kuttes)

Legg havren i vann og la den stå kaldt gjennom natten. Slå av overflødig bløtevann og bland den bløtlagte havren sammen med øvrige ingredienser. Kos deg så med Birchergrøt og fyll rester på lufttette glass som du setter i kjøleskapet. Holdbar i 2-3 dager.

TIPS: Lag dobbel porsjon på kvelden der du bare blander alle ingrediensene sammen i ei stor skål. Så har du ferdig frokost og en litt roligere morgenstund.

Original Bircher-grøt Foto: Bra godt / TV 2

Regnbueomelett med røkelaks

Denne retten kan være både frokost, lunsj og lettvint middag i farta. Så enkel er den å tilberede, at hvem som helst kan fullføre med stil.

Bruk økologiske egg for mer av de gode fettsyrene.

6 egg, øko

6 ss H-melk (Røros)

litt havsalt og sort kvernet pepper

4 sjampinjong, i skiver

2 hvitløksfedd, finhakket

1 stilk vårløk, finkuttet

1 rød paprika, kuttet i småbiter

1 håndfull brokkolibuketter, kuttet i småbiter

1 ss smør til steking (Røros)

100g revet hvitost (Synnøve Finden)

100 g røkelaks (Lofoten)

Visp eggene og melka i en bolle. Rens og hakk grønnsakene. La løken surre seg litt blank i smør og soppen steke seg gylden.

Ha løk og sopp over på et fat, mens du steker resten av grønnsakene møre og så tilsetter løk og sopp før du heller eggerøra over.

Ha revet ost over, skru ned varmen og sett på et lokk. La så omeletten stå under lokk omkring 10 minutter, eller til den har stivnet. Alternativt kan du steke omeletten ferdig i ovnen til eggemassen stivner, 15-18 minutter.

Strø over karse ved servering.

Ristet grovbrød med litt grov sennep er nydelig til.​