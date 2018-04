Se Premier League igjen lørdag fra 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Enkelte fotballspilleres historie er sterkere enn andres.

I spillet der tilfeldigheter avgjør mer enn i noen annen idrett i verden, er det nemlig ikke alltid det handler om mål, offside eller corner.

Enkelte ganger er det betydelig mer alvorlige ting som står på spill, noe Ryan Mason (26) har fått erfare mer enn de fleste andre.

For snaut to måneder siden kom nyheten om at den tidligere Premier League-spilleren ikke kommer tilbake på fotballbanen, en offentliggjøring som kom drøyt ett år etter at han i kamp mot Chelsea pådro seg kraniebrudd etter en hodeduell.

Lørdag gjester Ryan Mason TV 2s Premier League-sendinger, og skal bidra som ekspert i studio rundt «derbylørdagen» der Everton-Liverpool og Manchester City-Manchester United er de TV-sendte kampene som omkranser hans gamle klubb Tottenhams bortemøte med Stoke.

Fostret opp i Tottenham - PL-debuterte mot Arsenal

Mason har gode forutsetninger for å snakke om derbyenes viktighet i engelsk fotball, all den tid han selv ble oppfostret i Tottenham, trådte sine barndomsfotballsko i klubben og til slutt fikk Premier League-debuten i en alder av 23 i selveste Nord-London-derbyet borte mot Arsenal i september 2014

Han hadde måttet smøre seg med tålmodighet, all den tid han så tidlig som høsten 2008, som 17-åring, hadde debutert for klubbens førstelag i en Europaligakamp borte mot NEC i Nederland. Han var et av klubbens største talenter, en ekte barnestjerne og på randen av det komplette gjennombrudd allerede den gang, og i 2008/09-sesongen ble han toppscorer for akademilaget med hele 29 mål på 31 kamper.

Med Harry Redlnapp som sjef for et lag som var i ferd med å heve seg mot toppen av Premier League-sjiktet, og som den påfølgende sesongen faktisk klarte å kvalifisere seg for Champions League for første gang, ble det imidlertid liten plass for talentene. Mason ble, sammen med Steven Caulker, lånt ut til Yeovil på nivå tre den påfølgende sesongen, og det ble bare det første i en rekke av utlån for det som på den tiden var en offensiv midtbanespiller med øye for mål.

De neste sesongene to sesongene ble tilbrakt i Doncaster og Millwall, før han fikk en ligacupkamp fra start og fem minutter fordelt på to innhopp i Europaliga-ligaen under klubbens nye manager André Villas-Boas' ledelse høsten 2012. Siste halvdel av sesongen ble det nytt utlån, til franske Lorient, men heller ikke her fikk han spilletid på øverste nivå. Da den påfølgende sesongen ble tilbrakt i Swindon på nivå tre i engelsk fotball, tenkte nok de fleste at Masons sjanse til faktisk å få gjennombruddet som alle hadde spådd, var over.

Var avskrevet før Pochettino kom

Som 23-åring var han ikke det første navnet på blokken da Spurs' nye manager Mauricio Pochettino ankom klubben sommeren 2014, men midtbanespilleren ble lagt merke til allerede fra første stund av den argentinske revolusjonæren.

– Første dagen i treningsstudioet satt han trist med hodet bøyd. Jeg spurte Jesus, min assistent, om hvem dette var og fikk til svar at han hadde vært utlånt de siste fem sesongene men aldri spilt på grunn av skader. Det var vanskelig for å ham å henge med på treningene i starten, for de var veldig tøffe. Vi reiste på sesongoppkjøring til Amerika, og etter å ha vært sammen med ham i 30 minutter så sa jeg til Jesus at jeg elsket Ryan, ble Pochettino sitert på i forbindelse med forrige måneds nyhet om at Masons karriere er over.

For da Pochettino først hadde fått øynene opp for Mason, ble det utover høsten også tydelig at den 23-årige lokale midtbanemannen hadde de kvalitetene som trengtes for å bekle en av de sentrale plassene i argentinerens maskineri. Høyt gasjerte internasjonale navn som Paulinho, Etienne Capoue og Benjamin Stambouli ble plassert lengre og lengre bak i rekkene, for i Pochettinos Spurs-lag trengte man løpskraft, fotballhode og stå-på-vilje av en annen verden.

Da han endelig fikk sjansen, i en ligacupkamp mot Nottingham en midtuke september, og svarte med å score et vidunderlig mål som toppet en strålende kamp, var veien til fast plass kort. Den påfølgende helgen fikk Mason for første gang Premier League-minutter i beina, og det på selveste Emirates i Nord-London-derbyet. 90 minutter i rival-løvens hule, 1-1 på resultattavlen og med stående ovasjoner, hadde den lokale gutten endelig fått gjennombruddet i klubben han hadde støttet fra han var liten gutt.

Ble en av de viktigste brikkene i Pochettino-revolusjonen

Fra da av forble Mason en av de viktigste spillerne i Pochettinos revolusjon av Tottenham, og spilte totalt 31 Premier League-kamper i debutsesongen. Det var flest av samtlige dyptliggende sentrale midtbanespillere, og kun de etablerte stjernene Christian Eriksen, Hugo Llloris, Nacer Chadli, Harry Kane, Erik Lamela og Jan Vertonghen akslet den liljehvite drakten oftere enn Mason i ligaen i en sesong som endte med 5. plass for Pochettino i hans debutsesong på White Hart Lane.

Mason holdt en såpass viktig spiller som Mousa Dembélé ute av Spurs-laget i store deler av sesongen, og startet også i ligacupfinalen mot Chelsea på Wembley i februar 2015. Den kampen tapte de 0-2, men Masons drøm om å tilhøre den ypperste stjernehimmelen var i hvert fall fullbyrdet. Måneden etter kom debuten for England, der han leverte målgivende pasning til sin barndomskamerat fra Tottenham-dagene Andros Townsend i en 1-1-kamp mot selveste Italia på daværende Juventus Stadium i Torino.

Veien fra anonymitet og bortglemt talentstatus til sentral plass i Tottenham var kort, og sammen med Harry Kane var Mason kanskje det aller største symbolet på nye Spurs under Pochettinos ledelse. Lojal, hardtarbeidende og med klokkertro på sjefens ideologi og hans måte å gjøre ting på, kombinert med et hjerte for klubben allerede fra barndommen av.

Matchvinner i Spurs' kickstart av sesong - skadet seg i samme situasjon

Den påfølgende 2015/16-sesongen var han igjen sentral i starten, men resultatene uteble, og Spurs stod med tre poeng etter fire kamper. Murring rundt Pochettino var allerede i ferd med å forekomme, men i 5. serierunde borte mot Sunderland skulle alt snu. Et fantastisk angrep ble avsluttet av nettopp Mason, som åtte minutter før slutt ble matchvinner på Stadium of Light. Dessverre for ham, skadet han knett i samme situasjon, og var ikke tilbake på banen før halvannen måned senere.

Da hadde Spurs-laget virkelig fått toget tilbake på skinnene, og Eric Dier og Mousa Dembélé hadde lagt beslag på de sentrale midtbaneplassene. Masons plass i laget var mer sporadisk, men han fikk oppleve et stort øyeblikk da han i Europaligaen mot Fiorentina fikk bære kapteinsbåndet for sin barndoms favorittklubb.

– Som liten gutt, husker jeg at dommeren alltid ropte «hvem er kapteinene?», og så løp jeg til midtbanen og var kaptein på laget. På U21-laget var det alltid en ære å være kaptein, og det å få lede laget ut i en så viktig kamp som mot Fiorentina var en utrolig følelse. Jeg var bare så glad for å være tilbake på banen, fordi jeg har vært ute så lenge, og da sjefen spurte meg om jeg var klar for å være kaptein, var det en drøm, sa han etter på til klubbens offisielle hjemmesider.

I ligaen ble det imidlertid lengre og lengre vei til startplass, men fra benk- og tribuneplass fikk han se et Tottenham-lag heve seg mot høyder de aldri tidligere hadde vært på i Premier League-historien. I den utrolige 2015/16-sesongen som endte med Leicester-triumf til slutt, var Pochettinos Tottenham det laget som lengst gav dem kamp, og i ettertid er det lett å se at Masons matchvinnerscoring mot Sunderland i 5. runde var svært sentral i snuoperasjonen som fant sted etter den elendige sesongstarten.​

Nyopprykket Premier League-klubbs rekordsignering

Dessverre for Mason selv, ble hans muligheter til å gjenerobre plassen på laget vanskeligere og vanskeligere i tråd med lagets suksess, og etter sesongslutt bestemte han seg derfor for å takke ja da den nyopprykkede Premier League-klubben Hull ønsket hans tjenester. Steve Bruces klubb betalte en rekordsum på over 130 millioner kroner for å sikre seg hans tjenester, det meste de noen gang hadde betalt for en spiller, og den nye stjernesigneringen ble raskt tiltenkt en sentral rolle i laget.

Tidlig i Hull-karrieren scoret han et vakkert mål mot Stoke i ligacupen, og fulgte opp med Premier League-scoring mot Bournemouth, men for et lag som slet i motbakke ble det også vanskelig for Mason å nå gamle høyder. Allikevel er det avslutningen på Hull-karrieren, og fotballkarrieren generelt, som huskes best fra den nå 26 år gamle mannens tid hos tigrene.

Kjempet for livet

I bortekampen mot Chelsea søndag 22. januar 2017, gikk han nemlig opp i en hodeduell med vertenes forsvarsspiller Gary Cahill. Utfallet ble fatalt. De to smelte hodene sammen, og Mason ble liggende. Medisinsk personell brukte ni minutter på å behandle ham på banen, i det som var svært ekle scener. Uvissheten rundt hva som hadde skjedd, kombinert med bruk av oksygenmaske og en urørlig fotballspiller, er noe TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller, som var til stede på Stamford Bridge, aldri glemmer.

– Jeg har aldri opplevd noe mer guffent på jobb. Man så da han lå der etterpå at han var veldig redd, fortalte Stamsø Møller forrige måned da nyheten om karrierestopp kom.

Da Mason forlot banen på båre, visste ingen status for hvordan det stod til med ham, før de engelske avisene begynte å publisere artikler om livstruende hodeskader, indre blødning i hjernen, intensivbehandling på sykehuset og en fotballspiller som kjempet for livet. På søndagskvelden kom det en oppdatering fra klubbens offisielle kanaler om at Mason hadde pådratt seg kraniebrudd og måtte gjennomgå operasjon.

La skoene på hyllen i februar

Dagen etter kom den gledelige nyheten om at Hull-spilleren hadde kunnet snakke om det som skjedde, og uken etter ble han utskrevet fra sykehus. Siden den gang har han gjennomgått en rehabiliteringsperiode, men han kommer altså aldri tilbake på fotballbanen.

I februar i år bekreftet Hull at Mason, i samråd med legene, hadde bestemt seg for ikke å fortsette forsøket med å komme tilbake som fotballspiller.

– Det er med dyp sorg at klubben må offentliggjøre at Ryan Mason, som et resultat av hodeskaden som ble påført ham 22. januar 2017, vil avslutte sin fotballkarriere med umiddelbar effekt. Ryan har søkt råd fra flere nevrologer og nervokirurger over hele verden, som alle har anbefalt at en retur til fotball ikke er å anbefale, skrev den nåværende Championship-klubben på sine hjemmesider.

Hyllet over hele Fotball-England - og fra tribuneplass i Italia

Umiddelbart leverte hele Fotball-England sine hyllester i sosiale medier, og blant dem som ble mest lagt merke til var meldingen fra Chelsea-kaptein Gary Cahill, mannen som hadde gått i den fatale hodeduellen med Mason et drøyt år tidligere.

– Knust over å høre dagens nyheter fra Ryan. Det å duellere etter et hjørnespark er noe jeg har gjort tusenvis av ganger, og å se de konsekvensene for en topp profesjonell som Ryan er hjerteskjærende. Jeg sender all min kjærlighet til ham og hans familie, og ønsker ham det beste for fremtiden, skrev Chelsea-kapteinen på sin Twitter-profil.

Devastated to hear today’s news from Ryan. Competing for a corner is something we’ve done thousands of times and to see those consequences for a top professional like Ryan is heartbreaking. Sending all my love to him and his family, and wishing him the best for the future. — Gary Cahill (@GaryJCahill) 13. februar 2018

Samme kveld var også gamleklubben Tottenham i aksjon, i 8-delsfinalen i Champions League mot Juventus. Og fra tribuneplass i Torino ble den tidligere Spurs-spilleren husket som en helt. Rørende videoer figurerte i ettertid i sosiale medier, der hyllestsangen «There's only one Ryan Mason» - «Det er bare en Ryan Mason» - ble sunget fra tribunene på Juventus' mektige stadionanlegg der Mason tre år tidligere altså hadde fått sin første og eneste kamp for England.

Også Spurs-sjef Mauricio Pochettino benyttet anledningen til å snakke varmt om sin tidligere elev denne dagen.

– Døren vil alltid være åpen hos oss når det gjelder å hjelpe ham, både hos meg selv og hos trenerteamet. For vi elsker ham, vi elsker Rachel (kjæresten), George (sønnen) og all hans familie. Ikke vær bekymret Ryan. Du kommer til å være en suksessfull person utenfor banen, sa Pochettino ifølge blant andre ESPN.

Det er med andre ord tydelig at Mason har satt spor hos sin tidligere arbeidsgiver, og han har trolig bedre innsikt i nettopp Pochettinos arbeid på treningsfeltet enn noen andre TV 2 realistisk sett kan få til å beskrive det. Mason har i den siste tiden også vært benyttet i Sky Sports' dekning av engelsk fotball, og det blir et spennende bekjentskap for det norske TV-publikummet.

Underveis i lørdagens sending vil han selvsagt også snakke om egen karriere, den forferdelige hodeskaden og mye, mye mer.

