Hvert år er det knyttet stor spenning til hvilket startnummer de ulike artistene får i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen.

Tirsdag ettermiddag slapp Eurovision Song Contest rekkefølgen på årets semifinaler, og da ble det klart at Norges håp, Alexander Rybak (31), er aller først ut i den andre semifinalen.

I år er vi også i samme semifinale som både våre naboland Sverige og Danmark – som er henholdsvis nummer 5 og 15 i semifinalen.

– Vi kommer seirende ut

For Norge er det dårlige nyheter at vi stiller så tidlig ut i semifinalen – det sies nemlig at andre halvdel er en langt bedre plassering.

Men Alexander Rybak selv, tar det bare som en ære at han får åpne showet.

– Startnummer én var det jeg regnet med å få i Oslo Spektrum. Men da har jeg fått oppleve å lukke showet i Spektrum, og nå får jeg oppleve å åpne showet i Portugal! Det er en ære å få lov til å pangstarte Eurovision-kvelden! sier han til TV 2.

Heller ikke den tidligere MGP-generalen Per Sundnes (51) er bekymret.

– Rybak har vist før at plassering ikke har noe som helst å si. Han er et kjent fjes for de fleste, og han har både øst og vest med seg. Det er ingen grunn til bekymring – vi kommer absolutt til å komme seirende ut av denne semifinalen, sier Per Sundnes.

– Dersom vi hadde et mer usikkert bidrag, ville det vært negativt å være i første halvdel. Og i selve hovedfinalen har det nok litt å si, også for oss, sier Sundnes videre.

Kan være uheldige med teknikken

Se hele rekkefølgen:

Først trekkes det tilfeldig om man kommer i første eller andre halvdel av finalen. Deretter er det arrangørene som setter sammen artistrekkefølgen, for å sette sammen det de mener blir best mulig show.

– Rybak har fått et ærefullt oppdrag. Jeg mener at «That´s how you write a song», som er et fyrverkeri av en låt, passer perfekt som en showstarter. Når vi først er i første halvdel, er det bedre å være nummer én, enn nummer to, tre, fire og så videre, sier Anders Martinius Tangen, redaktør for MGP-nettstedet ESC Norge.

Det er flere grunner til at man helst skal komme senere i showet: For å unngå å bli glemt, og fordi publikumet har blitt mer varmet opp senere på kvelden.

Det sies også at det er negativt å være tidlig ute fordi det er større sannsynlighet for at man ikke har teknikken helt med seg.

Det så man også i 2011, da Stella Mwangi deltok for Norge, og ikke kom seg videre fra semifinalen. Det ble spekulert i om det kunne skyldes at vi hadde så dårlig lyd under opptredenen. Hun var andre artist ut i semifinalen.

– Da var vi veldig uheldige med teknikken, og man merket at selve sendingen var dårligere i starten. Men i år er vi i semifinale nummer to, så de har nok fått alt på stell i løpet av den første semifinalen, sier Sundnes.

Tror på pallplassering

Rybak mistet munn og mæle – følelsene tok helt overhånd etter seieren i MGP

Per Sundnes har dessuten store forhåpninger om at vi skal nå helt til topps i finalen.

– Johnny Logan har vunnet Eurovision to ganger. Hvis det er noen som klarer å gjøre som han, så er det Alexander Rybak. Jeg tror vi tar en pallplass, sier Sundnes.

– Akkurat nå ligger vi an til en niendeplass på bettinglistene?

– Ja, men bettinglistene har aldri stemt. Jeg tror vi tar dette, sier han.

Norge skal i ilden i Lisboa torsdag 10. mai.