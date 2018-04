Like før jul ble den vist fram for første gang, SUV-en Urus fra Lamborghini.

Dette er en av verdens mest ekstreme biler. Ambisjonen med Urus er å lage høyreist SUV med god framkommelighet, og kombinere det med sportsbilytelser og ekstreme kjøreegenskaper.

Minst 15 norske kunder har allerede bestilt bilen som kommer rundt årsskiftet. I fjor avslørte vi den på vintertest nord i Norge. Nå har et eksemplar igjen besøkt Norge, nærmere bestemt Bergen.

Ingen passet på

En våken Broom-leser har nemlig sendt oss disse bildene. Av en lett kamuflert Urus, som ruver godt på den oppmerkede parkeringsplassen.

– Den sto parkert nede i parkeringskjelleren til Radisson Blu i Bergen. Det var ingen som passet på den, så det var ikke noe problem å få tatt bilder. På morgenen dager etter dro den avgårde, sammen med en Audi A6, også den registrert på italienske skilter, forteller tipseren.

At det var en Audi med i følget, er nok ikke tilfeldig. Både Lamborghini og Audi er nemlig en del av Volkswagen-konsernet.

Ingen tvil: Dette er en Lamborghini! Foto: Privat.

SUV-krig

Når et kamuflert eksemplar av Urus dukker opp etter at bilen offisielt er lansert, tyder det på at Lamborghini ikke er helt ferdig med testene av bilen ennå:

– Nei, enten det, eller at dette er en eller annen spesialmodell. Det er ikke lett å si. Lamborghini har tatt seg god tid med denne bilen, samtidig som det er klart at vinteregenskaper er viktig når de først lager SUV. Da er det jo litt ekstra moro at de gjør noe av dette i Norge, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han forteller at det nå pågår en aldri så liten SUV-krig blant verdens mest eksklusive bilprodusenter:

Er du Lamborghini-eiere allerede? Fortell oss om bilen din da!

​

Urus er preget av dramatiske linjer, Lamborghini kompromisser ikke unødvendig mye når de lager SUV.

Eier en Lamborghini fra før

– Ja, de virkelig rike har fått mange biler å velge mellom de siste årene. Lenge var merker som Porsche, Mercedes og Range Rover det mest eksklusive du kunne kjøpe av SUV. Nå har flere meldt seg på. Blant dem Bentley, Jaguar og Maserati. Urus er altså på vei, og snart skal også Rolls-Royce komme med SUV.

– Det handler naturligvis om å bredde modellutvalget sitt. Samtidig har de som eier disse merkene fra før, gjerne mange biler. For Lamborghinis del er det nok slik at mange av de kommende Urus-kundene også har en sportsbil fra merket i garasjen allerede, sier Benny.

Her er du ikke i tvil om at du sitter bak rattet i noe helt spesielt!

Verdens raskeste

Urus har startpris på 2,9 millioner kroner, og et depositum på ikke mindre enn 300.000 kroner. Likevel har altså en rekke nordmenn bestilt bilen allerede. Og de har litt av hvert i vente.

Urus blir verdens raskeste SUV, om vi tar utgangspunkt i toppfart. Denne bilen skal nemlig klare 304 km/t når du lar 650 hestekrefter få fritt spillerom.

0-100 km/t sparkes unna på 3,6 sekunder, og den bikker 200 km/t 9,2 sekunder senere.

Motoren er for øvrig en V8 med sylinderkutt. Det betyr i praksis at om du kjører forsiktig, er dette verdens første Lamborghini med firesylindret motor!

Urus har vært i Norge før – og Monica fikk bilder av den!

Heftige saker: Se video under

​