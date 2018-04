Sylvi Listhaug (40) er tilbake som stortingsrepresentant etter at hun før påske trakk seg som justisminister.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Bård Hoksrud i helse- og omsorgskomiteen, sier Listhaug.

Listhaug vender tilbake til et politikkområde hun har lang erfaring fra. 40-åringen var byråd i Oslo med ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorg og barnevern fra 2006 til 2011.



Lederen av Frps valgkomité på Stortinget, Morten Wold, sier at det var enkelt å finne plass til Listhaug i helse- og omsorgskomiteen, siden det var dit hun selv ønsket seg.



– Listhaug og Hoksrud vil sammen gjøre at Frp tar et enda større eierskap på helseområdet, mener Wold. Hoksrud sier til Dagbladet at det blir «fantastisk å få Sylvis politiske kraft» inn i partiets stortingsgruppe.



Listhaug trakk seg som justisminister 20. mars. Hun mistet stortingsflertallets tillit etter at hun la ut en status på Facebook der hun påsto at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».