Den nylig avgåtte justisministeren vil ikke kommentere eller mene noe om maleriet der hun blir korsfestet.

– Det bruker jeg ikke tiden min på, er Listhaugs korte kommentar til TV 2.

Det var natt til i går at bildet av en korsfestet Listhaug dukket opp på en vegg i Hans Holmboes gate i Bergen. Bildet, som er malt av gatekunstneren AFK, har tittelen «Making a martyr».

AFK forklarte overfor TV 2 at bildet er ment som en kommentar til Listhaugs retorikk, og at støyen rundt Listhaugs mediestrategi gjør at man kan miste av syne viktige politiske saker.

– Kunstnere får drive med sitt

Kunstverket vekket sterke reaksjoner, ikke minst i kommentarfeltet på TV 2 Nyhetenes Facebookside. Men Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim lar seg ikke hisse opp.

– Jeg mener at politikere får holde på med politikk, og så får kunstnere holde på med sitt. Men jeg klarer ikke å bli så provosert av det, sier han til TV 2.

– Kunstnere må få uttrykke det de vil, og det er litt vanskelig for meg å si hva kunstneren mener med det bildet. For meg kan det like gjerne være en kritikk mot jakten som har vært på Sylvi. Og det er nok mange som kan kjenne seg igjen i det også, sier Engen-Helgheim.

Må diskutere saken

Politiet i Bergen sier til TV 2 at det er opp til huseier hva som skjer videre med bildet av Sylvi Listhaug.

Sunniva Gjeraker Hellene er styremedlem i Fosswinckelgate 20 i Bergen, som er et sameie med 12 leiligheter. Hun sier gatekunsten kom like overraskende på dem som på alle andre. I løpet av denne uken blir det innkalt til ekstraordinært styremøte i sameiet.

– Der vil vi bestemme hva som skal skje med kunsten. Fram til da vil det bli stående, sier Hellene.

– Grov og harselerende karikatur

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug er ikke begeistret for kunstverket.

– Mitt umiddelbare inntrykk av dette er at det er en grov og harselerende karikatur. Kunstverket bygger opp under den samme retorikken som Listhaug selv bruker mye av, nemlig å sette ting på spissen og bruke sterke uttrykk, sier Nordhaug til TV 2.

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, er derimot begeistret for kunstverket.

– Hensikten med det er å skape debatt, og det har lyktes. Jeg mener det er en mangel på denne typen hardtslående politisk satire, sier Selbekk.

Selbekk har forståelse for at enkelte føler seg støtt, men mener at det ikke kan styre hva som er tillatt å ytre.

– Ytringsfriheten må få forkjørsrett foran krenkede religiøse følelser. Det mente jeg under karikaturstriden da temaet var Islam, og det mener jeg nå når kunsten har kristne konnotasjoner.