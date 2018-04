– Tvil er soldatens verste fiende. Samtidig er ikke verden rundt oss svarthvit. Det største dilemmaet til soldatene våre er skyt – ikke skyt. Begge deler kan være feil, sier Terje Bruøygard (43).

Han ledet soldatene som gikk til motangrep mot selvmordsbombere under en irakiskledet offensiv mot terrorgruppen IS i Anbar-provinsen.

Mandag offentliggjorde Forsvaret for første gang videoopptak av norske soldater i kamp med IS-krigere, melder NRK, som først viste videoen.

– Det var ikke tvil om at vi måtte åpne ild. Våpenet er en 12,7 mm mitraljøse på tårn, vi var usikre på om det var kraftig nok til å slå gjennom panseret, sier Bruøygard til TV 2.

Sjefen for Telemark bataljon sier at videoen viser et av flere selvmordsangrep som fant sted mot de irakiske og norske styrkene. Soldatene avfyrte ild i selvforsvar, legger han til.

– Videoen er et skoleeksempel på ildledelse. Våre partnere opplyste til meg at de bekjempet 25 slike biler, sier bataljonssjefen til TV 2.

Han fremhever sine soldaters evne til å ta kontroll over trusselen som oppsto.

Siden 2015 har Norge deltatt i koalisjonen som kjemper mot terrorgruppen IS i Irak. Den nylig offentliggjorte videoen stammer fra september 2017, da soldater fra Telemark bataljon og irakiske sikkerhetsstyrker kjempet mot IS i byen Anah.

Terje Bruøygård er sjef for Telemark bataljon. Foto: Camilla Brevik Hågensen/Forsvaret

I videoen ser vi en bil som holder høy fart, mens norske soldater skyter mot bilen som føres av en IS-kriger.

Det åpnes ild, og kulene slår inn i kjøretøyet før det sprenges i luften. I opptaket høres kommentarene fra to norske soldater som fulgte situasjonen på monitor i et pansret kjøretøy:

– Der sprengte han.

– Bra jobbet. Spot on. Jævlig bra jobbet.

– Utmerket måte

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener aksjonen var helt nødvendig.

Selvmordsbomberen fra IS har siktet seg mot målet. Sekunder senere starter ildgivningen fra soldatene i Telemark bataljon. Foto: Forsvarets mediesenter

– Å drive rådgiving når de frigir områder, som tidligere er blitt kontrollert av ISIL, fordrer at vi følger de irakiske styrkene frem. Da må de ha myndighet til å forsvare seg selv.

– Det vi ser på videoen, er en situasjon med en selvmordsbomber med en pansret bil med mange hundrevis, om ikke tusenvis kilo av sprengstoff, som de velger å ta ut, sier Bruun-Hanssen til TV 2.

– Mandatet til den norske bataljonen er å drive trening og rådgiving for de irakiske styrkene. Samsvarer det med det vi så i videoen?

– Ja, det gjør det. Når du driver rådgiving i operasjon så må soldatene ha retten til å forsvare seg selv når de blir utsatt for trusler eller beskutt. Det er det bildet som ble tegnet i går, som Telemark-bataljonen gjorde på en utmerket måte. Konsekvensene ligger i om vi ikke hadde gjort noe. Da hadde våre soldater og selvmordsbomberen vært død, sier forsvarssjefen.

– Var det helt nødvendig å bruke selvforsvar i det angrepet som du beskriver?

– Vi har nok av eksempler andre steder i Irak og Afghanistan. Hvis du ikke stopper disse bilene før de detonerer medfører det mange døde på begge sider, sier Bruun-Hanssen til TV 2.