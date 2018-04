I mars avslørte TV 2 at Norges nylig pensjonerte skiskytterkonge sensasjonelt nok kunne ha gått for Hviterussland under OL i Pyeongchang.

Bjørndalen, som før OL i Sør-Korea var tidenes mestvinnende vinterolympier, fikk et konkret tilbud fra Det hviterussiske forbundet om å konkurrere under det hviterussiske flagget. 44-åringen kunne dermed ha endt opp øverst på pallen, til tonene av en annen nasjonalsang enn den norske.

Bjørndalen har et barn sammen med den hviterussiske skiskytteren Darja Domratsjeva. Skilegenden ble som kjent veiet og funnet for lett for den norske delegasjonen til Pyeongchang.

Til TV 2 - etter dagens samlede pressekonferanse - innrømmer Bjørndalen at det til slutt var hans mektige milliardærvenn Kjell Inge Røkke som overtalte ham til å takke nei til tilbudet. De to har vært nære venner siden de møttes til middag i Salt Lake City i 2002.

– Du vurderte før OL å gå for Hviterussland. Hvem var det du fikk råd fra?

Se Bjørndalens gråtkvalte takketale til fansen

– Det var veldig mange jeg diskuterte med. Både familie og venner. Mange smarte folk også. Det landet på at det var over 90 prosent som mente jeg skulle gjøre det, sier Bjørndalen kort tid etter at han tårevått har annonsert at hjerteflimmer tvinger ham til å legge opp som toppidrettsutøver.

– Så var det en del som var tvilstilfeller. Til slutt var det igjen en 3-4 personer som mente at det ikke var smart. Da var det forskjellige argumenter de hadde. Spesielt én person, Kjell Inge Røkke, han hadde noen argumenter som var betydningsfulle for det valget, avslører Bjørndalen.

– Hva sa han til deg?

– Det er ... Det må nesten bli blant oss. Han har opplevd mye, har mange erfaringer, og er helnorsk. Det mente han at jeg også var. Det endte med at jeg ikke kunne se for meg å skli inn på stadion i Holmenkollen uten det norske nasjonalsymbolet, flagget, i panna. Det kunne overhodet ikke ha skjedd. Det ville jeg aldri ha gjort. Det samme gjelder OL. Det er lengre unna (Sør-Korea), men jeg ville aldri ha gjort det, sier Bjørndalen i dag.

Til TV 2 i mars sa imidlertid Bjørndalen at Den internasjonale olympiske komité, der han selv også har deltatt aktivt som utøver, hadde fått lov å gå for landet dersom han selv hadde ønsket det.

– Ja. Men jeg har ikke lyst til å gå inn på hvor nært det var. Jeg landet til slutt på avgjørelsen selv. Jeg har hatt så mange fine mesterskap for Norge, og fant ut at det ikke var riktig å gjøre det, fortalte han i forrige måned.

Kilder opplyser til TV 2 at tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl – som var sterkt kritisk til at skiskytterkongen ble vraket til OL – skal ha rådet Bjørndalen til å vurdere tilbudet seriøst.

– Han var en av dem som ga råd. Og han ville jeg skulle gjøre det, sa Bjørndalen til TV 2.

MEKTIGE VENNER: Ole Einar Bjørndalen skåler med Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten (t.v.) i 2002. Femten år senere var det nettopp Røkke som overtalte Bjørndalen til å la drømmen om OL ligge. Foto: Åserud, Lise

– Da han spurte første gangen rådet jeg ham til å takke nei. Andre hadde gitt andre råd, så da sa jeg at jeg trodde ikke han ville ødelegge sin status i Norge om han takket ja, skrev Stensbøl i en SMS til TV 2.

Også presidenten i IBU, Anders Besseberg, har fortalt TV 2 at han ringte personlig til IOC-president Thomas Bach for å sjekke muligheten for et wildcard.

– Jeg hadde en lang samtale med ham. Vi snakket fag, og det var ikke unaturlig, for vi snakker sammen jevnlig. Han syntes det var beklagelig at Ole Einar ikke var kvalifisert, og skulle gjerne sett ham i OL. Men det var dessverre ikke noen muligheter, sa Besseberg.