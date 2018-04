Nylig fikk politiet i Stavanger en helt speisll forespørsel fra en kvinne.

Kvinnen fortalte at moren hennes, Jill Aarre, snart fylte 70 år, og at bursdagsbarnet hadde fortalt at hvis hun skulle velge et yrke i dag, så ville det blitt politi.

På sin Facebook-side forteller Sør-Vest politidistrikt at datteren lurte på om det var mulig å la 70-åringen fra Stavanger få et innblikk i hvordan det er å være politi.

«Normalt har vi ikke tid og anledning til å svare ja på slik henvendelser, men akkurat denne dagen lot det seg gjøre å gjennomføre dette oppdraget, og vi gjorde derfor et unntak», skriver politiet på Facebook.

Jill ble overrasket med både uniformjakke og caps, og ble satt i passasjersetet i en politibil.

Hoppet i det

«Plutselig svingte en bil ut rett foran politibilen, og den kjørte både vinglete og sjåføren snakket i mobilen. Det var ikke annet å gjøre enn å stanse bilen, og Jill fikk beskjed om å gå ut og sjekke bilen og finne ut hva dette var for noe. Den sporty 70-åringen hoppet i det, og gikk fram til sjåføren», skrives det videre.

Lite visste Jill at også vinglekjøreren var en del av overraskelsen.

«Etter en liten prat fant Jill ut at det var en sivilpatrulje som også var en del av overraskelsen. 70-åringen fikk låne håndjern, og sjåføren ble pågrepet og kjørt til arresten», fortelles det.

– Jeg har sett at dette har nådd Facebook, så jeg vil ikke si mer enn dette, men det er bare hyggelig hvis dere vil skrive om det, sier Jill til TV 2.

Politiet avslutter Facebook-innlegget med å takke for oppdraget.

«Dette er langt fra politiets normale hverdag, men var et annerledes, positivt og festlig møte med noen av innbyggerne i politidistriktet vårt. Takk for oppdraget!», skriver de.

– Burde vært obligatorisk med humoristiske innslag

På Facebook roses både Jill og politiet.

«Slike humoristiske innslag burde vært obligatorisk i et slikt alvorstynget yrke», skriver en kvinne.

«For en tøff og heldig dame. Det vil jeg også gjøre til min 70-årsdag», skriver en annen.

«Fantastisk !! Kjekt med noen solskinnshistorier og gode minner».