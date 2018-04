Ifølge nederlandske aviser kan Hereenveens Martin Ødegaard være ute med skade i flere måneder og miste resten av fotballsesongen i Nederland.

Avisen Leeuwarder Courant, som Aftenposten referer til, hevder «det er sikkert» at sesongen er over for nordmannen. Det blir erfart at han har pådratt seg et brudd i et mellomfotsben.

Ødegaard skal ha forlatt Heerenveen på krykker mandag kveld. Ifølge den nederlandske avisen skal lagkamerat Arber Zeneli ha brukt mer enn to måneder på å bli frisk etter en lignende skade.

Ødegaard klarte ikke å fortsette etter å ha fått en smell i foten etter 60 minutter mot Heracles søndag. Unggutten prøvde å fortsette kampen, men måtte gi tapt og haltet av banen etter å ha holdt seg til vristen.

Skadd tidligere

Tidligere denne sesongen måtte Ødegaard ha en kamppause på halvannen måned. Grunnen var et brudd i den ene vristen.

Ødegaard har spilt fast på utlån i Heerenveen, men det er uklart hvor den Real Madrid-eide spilleren skal i aksjon til høsten.

– Det vet jeg ikke, for å være ærlig. Jeg har fokus på Heerenveen ut sesongen, så får vi ta en evaluering til sommeren og se hvor jeg havner. Akkurat nå har jeg ikke peiling, sa Ødegaard til NTB under landslagssamlingen i mars.

Landskamp i fare

Unggutten var nylig en del av landslagstroppen til Lars Lagerbäck og fikk spilletid mot både Australia og Albania. Den offensive midtbanespilleren kom inn på benken i første kamp på hjemmebane, mens han spilte fra start i den siste bortekampen.

Det var kun annen og tredje gang Ødegaard fikk spilletid under Lagerbäck. Han startet også mot Makedonia i november.

Neste landskamp er mot Island om to måneder. Det kan holde hardt for Ødegaard.

