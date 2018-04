Joël Matip må operere låret og mister resten av sesongen.

Det melder lokalavisen Liverpool Echo tirsdag. Skaden skal ha oppstått i oppgjøret mot Crystal Palace lørdag, der kameruneren spilte 90 minutter i 2-1-seieren på Selhurst Park.

26-åringen har spilt 22 kamper fra start for Liverpool denne sesongen, og vært en stødig stoppermakker for storkjøpet Virgil van Dijk i de rødes bakre rekker.

– Det er veldig dårlige nyheter for Liverpool. Han er definitivt den nest beste midtstopperen de har, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Journalist i Liverpool Echo James Pearce skriver samtidig på Twitter at Matips fravær betyr at Dejan Lovren og Virgil van Dijk danner stopperpar mot Manchester City i Champions League onsdag.

Skaden kommer ubeleilig for Liverpool, som også mistet Adam Lallana med skade i oppgjøret mot Palace i helgen. Emre Can sliter også med ryggproblemer.

– De er klart svekket onsdag kveld. Da må de i tillegg til at Lovren spiller, trolig starte med to av Henderson, Milner og Oxlade-Chamberlain. Da får de løpsstyrke og rutine, men det blir i utgangspunktet stor kvalitetsforskjell på midtbanen til de to lagene, sier Stamsø Møller.

Liverpool møter Manchester City i to Champions League-kvartfinaler denne og neste uke, og skal også møte Everton i lokaloppgjør på Goodison Park lørdag.