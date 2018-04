Som TV 2 tidligere har fortalt truer et stort antall pirattaxi-sjåfører som tilbyr sine tjenester via facebook-grupper over hele Norge taxinæringen.

Ulovlig drosjekjøring tilsvarende så mye som 300-400 millioner kroner i året formidles i lukkede Facebook-grupper, og både politiet, taxinæringen og skattemyndigheten setter nå inn ressurser for å få stoppet den voksende trenden.

TV 2 har møtt en ung kvinne som via kjente ble med i en av Trondheims største pirattaxi-grupper som administrator. Hun sier hun trakk seg ut da politiet tok kontakt.

– Jeg bestemte meg for å trekke meg ut da jeg skjønte at dette er organisert kriminalitet og at vi kunne bli tatt for brudd på mafiaparagrafen, forteller kvinnen til TV 2.

– Livredde passasjerer

I løpet av de tre månedene hun var administrator fikk hun innsikt i det hun betegner som den mørke siden av piratvirksomheten. Ofte ble det meldt inn klager på sjåførenes oppførsel.

– Det ble hevdet at vi samarbeidet med politiet, men det skjedde aldri. Vi fikk klager som handlet om seksuell trakassering fra sjåførene, men da ble bare sjåførene kastet ut og vi gjorde ikke noe mer med det, sier kvinnen.

Hun forteller også at redde passasjerer har opplevd uvettig kjøring.

– Vi fikk rapporter om en sjåfør som kjørte i 160 kilometer i timen og at folk var livredde, forteller hun.

Også for disse sjåførene førte klagene bare til at de ble kastet ut av facebook-gruppen, sier kvinnen.

Politiet i Trøndelag er blant politidistriktene som den siste tiden har fulgt nøye med på formidlingen av pirattaxi på Facebook. De har også kartlagt hvem flere av sjåførene er.

JAKTER PIRATSJÅFØRER: Anders Sunde-Eidem, leder for felles etterforskningsenhet i Trøndelag politidistrikt, sier politiet har tatt piratsjåfører som tidligere er dømt for sedelighetsforbrytelser. Foto: ØYVIND HERMSTAD/TV 2

Flere av sjåførene som har plukket opp fremmede for å kjøre dem hjem eller til byen har ifølge politiet rulleblad som inkluderer seksuallovbrudd.

– Sedelighetsdømte sjåfører

Senest i februar i fjor ble en 38 år gammel pirattaxisjåfør ifølge Bergensavisen tiltalt for å ha truet og voldtatt en kvinne i Bergen.

Det gir grunn til å advare passasjerer, mener Anders Sunde-Eidem som er leder for felles etterforskningsenhet i Trøndelag politidistrikt.

– Når du kjører lovlig drosje er du passasjer hos en person som har løyve til å kjøre, og da er vedkommende vandelssjekket. Når vi ser på pirattaxinæringa, er det ingen slik kontroll og vi har eksempler på at kriminelle, også noen som er dømt for sedelighetsforbrytelser, driver pirattaxivirksomhet, sier Sunde-Eidem til TV 2.

Han er tydelig på at det å kjøre med pirattaxi ikke bare innebærer å støtte en svart økonomi, men også kan være direkte farlig.

– Det er ofte sårbare personer som tar pirattaxi om natta. Det kan være unge og berusede personer, og da står man i større fare for å bli utsatt for en risiko, sier etterforskningslederen.

KLAR AGENDA: Denne gruppebeskrivelsen levner ingen tvil om at prisen på vanlige drosjer er årsaken til gruppens eksistens. Foto: Skjermdump fra Facebook

Den tidligere gruppeadministratoren TV 2 møter understreker at de andre administratorene gjorde mye for å luke ut versting-sjåførene, men hun ønsker likevel å fortelle om det hun fikk innblikk i. I gruppen, som har over 20.000 medlemmer, befinner det seg ifølge henne mange kriminelle.

– Det jeg fant ut var at mange kriminelle bruker disse gruppene blant annet til å frakte narkotika. Skal du gjøre det, er det tryggere å ta pirattaxi og heller betale mer enn for vanlig taxi. Jeg kjenner flere sjåfører som fortalte at de hadde hatt passasjerer som fraktet narkotika, hevder hun.

Tjener store penger på svart kjøring

Ifølge kvinnen benytter 4000 personer seg av pirattaxitjenestene som tilbys i gruppen hver eneste uke. En vanlig lørdag er rundt 30 personer i sving som ulovlige sjåfører i Trondheim.

Noen er studenter som bare kjører litt av og til, mens andre kjører hele uka som om det var en vanlig drosjejobb.

– Det kommer sjåfører fra Romania som livnærer seg på dette, sier hun.

Ifølge politiet i Trondheim, som har behandlet åtte saker der personer er mistenkt for å ha kjørt uten løyve og for å ha unndratt skattbar inntekt, er det ikke uvanlig at enkelte sjåfører tjener sekssifrede beløp svart på kjøringen i løpet av et halvt år.

– Det høyeste inntjente beløpet ligger på rundt 150.000 kroner, sier Anders Sunde-Eidem, leder for felles etterforskningsenhet i Trøndelag politidistrikt, til TV 2.

13.500 på en helg som sjåfør

Den tidligere administratoren bekrefter at det er store svarte penger i omløp.

– En sjåfør jeg snakket med i går tjente 13.500 kroner i helga. Da kjørte han fra klokken 18 fredag og kjørte 12 timer, og så kjørte han lørdag og søndag, sier hun.

Slik kupper piratsjåfører taxi-markedet på Facebook

– Det er en grei helgeinntekt?

– Ja det er en grei helgeinntekt og da hadde han i tillegg vært hjemme, spist og lagt ungene, sier hun.

Hun er tydelig på at politiet bare har sett toppen av isfjellet.

– Hvis politiet hadde fått tak i alle som har gjort det de åtte har gjort, hvor mange saker hadde de hatt da?

– Da vil jeg tro de hadde hatt rundt 400 saker, hevder kvinnen.

Det siste halvåret har politiet i både Østfold og Hordaland slått til mot aktive pirattaxi-miljøer. Etter et samarbeid med taxinæringen, siktet politiet i Østfold nylig 21 personer de mener å kunne dokumentere har tjent store penger på svart kjøring.

Skattemyndighetene advarer også mot at de som blir tatt både kan vente et oppgjør i domstolene og risikere å betale tilbake større beløp for unndratt beskatning på inntekt.

​– Dette er noen vi følger med på. Det er vanskelig å anslå noe beløp for hva som unndras, men blir man tatt kommer det krav om etterbetaling av skatt. Vi anmelder også saker direkte til politiet hvis beløpene er store, sier Øyvind Strømme, direktør for regionalavdelingen i Skatteetaten, til TV 2.