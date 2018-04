Den britiske radiokjendisen Jenni Falconer (42) la torsdag forrige uke ut et bilde av fingrene sine.

På bildet ser man at én av fingrene er helt hvit.

«Dette er hånden min på sitt peneste.... Andre som lider av dårlig sirkulasjon?», skriver hun under bildet, som hun delte med sine 94.000 følgere på Instagram.

Falconer lider av Raynauds sykdom, som ofte bare kalles «likfingre».

Mange av Jennis følgere takker henne for å ha satt fokus på en sykdom de påstår at selv ikke legene deres har hørt om.

Overlege og indremedisiner Øyvind Midtvedt ved revmatologisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo sier til TV 2 at sykdommen er vanligere enn man tror.

BLIR TAKKET: Jenni Falconer har fått enorm respons etter at hun fortalte om sykdommen på Instagram. Foto: Jenni Falconer/Instagram

– Vi antar at rundt fem prosent av alle nordmenn, altså rundt 250.000, har primær Raynauds sykdom. Dette vil si at de har anfallsvis sammentrekning i blodårene, og at symtomene kommer av temperaturforandringer og emosjonelt stress. Men farlig er det ikke, og det er ingen grunn til bekymring, sier han.

Ufarlig tilstand

Overlegen forklarer at de som har sykdommen, opplever at én eller flere fingre blir hvite når de blir kalde.

– Da opplever gjerne pasienten en nummen følelse, ubehag og smerter i disse fingrene. Først blir fingrene hvite, og deretter blå. Til slutt – når blodomløpet fungerer som det skal igjen – blir fingeren normal igjen, forklarer han.

Primær Raynauds sykdom oppstår ofte i ung alder, og sykdommen går ofte igjen i familier.

OVERLEGE OG INDREMEDISINER: Øyvind Midtvedt er overleve ved revmatologisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Scanpix

– Det er ingen grunn til bekymring hvis man har primær Raynauds sykdom. Da er det bare å ta på seg votter eller hansker og gjerne holde seg innendørs mens det står på, sier overlegen.

Første symptom på alvorlig sykdom

En svært liten del av befolkningen lider av sekundær Raynauds sykdom.

– Det betyr at sykdommen skyldes andre underliggende sykdommer, som for eksempel en blodsykdom. Ellers kan det være snakk om tidligere frostskader, nerveskader eller en revmatisk bindevevssykdom. Raynauds sykdom kan være det første symptomet på en bindevevssykdom, og det må man ta på alvor, sier Midtvedt.

Han sier at sekundær Raynauds sykdom gjerne oppstår hos personer over 30 år.

– Hvis man opplever å plutselig reagere på kulde eller stress ved å få hvite fingre, vil jeg anbefale å ta en blodprøve. Blodprøver kan ikke fortelle om du har en bindevevssykdom, men den kan gi indikasjoner som krever videre undersøkelser, sier han.

Ubehagelig og smertefullt

I radiostjernen Jennis kommentarfeltet på Instagram strømmer det inn med kommentarer fra andre som også har Raynauds syndrom.

«Det er forferdelig. Jeg har det også. Det kan være utrolig ubehagelig og smertefullt», skriver en følger.

Flere forteller om møter med leger som ikke har hørt om Raynauds sykdom.

«Jeg har tre slike fingre på hver hånd, og på to tær. Det tok «bare» 15 år før jeg møtte en lege som var i stand til å fortelle meg hva det var», skriver en følger.

Mange takker Jenni for å ha satt fokus på en sykdom få kjenner til.

«Det er en forferdelig sykdom, og jeg har alltid lurt på hvorfor jeg fikk den. Det er utrolig vondt, og fingrene dine blir hvite eller en forferdelig blåfarge, og du får en fryktelig smerte. Men det er ikke bare meg. Det er mange som har denne sykdommen. Jeg vil bare si til alle at jeg føler smerten deres. Vi er ikke alene. Takk til @jennifalconer for å ha satt fokus på en så forferdelig sykdom», skriver en kvinne.

