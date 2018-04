I sommer blir Julianne Nygård (27), som blogger under navnet «Pilotfrue», og ektemannen Ulrik Kvalheim Nygård (38) foreldre for første gang.

Julianne har lenge blogget om deres ønske om å få barn og prosessen hvor paret prøvde å bli gravid ved hjelp av prøverør.

Før jul ble ekteparet derimot gravide på naturlig måte, og nå er det ikke lenge til sønnen Severin kommer til verden.

– Vi har det veldig bra og gleder oss veldig. Formen min er fin, så jeg har ingenting å klage på, sier Julianne til TV 2.

VENTER BARN: Ulrik Kvalheim Nygård og Julianne Nygård. Foto: TV 2

TV 2 møter paret på et pressetreff i forbindelse med den nye sesongen av dokuserien Bloggerne, hvor Julianne og Ulrik er to av nykommerne.

Har delt mye

Denne Bloggerne-sesongen ble filmet i fjor høst, så her får TV-seerne følge prøverørsprosessen tett. Paret var gjennom fire prøverørsforsøk, hvor to av dem endte i spontanbort, før de ble naturlig gravide.

Hele prosessen har blitt delt med bloggleserne, og gjennom svangerskapet har Julianne delt hyppige gravidoppdateringer på bloggen.

Men dette vil endre seg når sønnen blir født, forteller paret til TV 2.

– Når han kommer til verden, så kommer vi ikke til å dele så mye av han. Det har vi kommet frem til i det siste. Han blir ikke eksponert på samme måte som vi har gjort med oss selv, sier Ulrik.

Endret mening

Nylig fortalte Julianne i et blogginnlegg at paret har endret mening om eksponering av barn på blogg og i sosiale medier.

Tidligere har de gitt uttrykk for at barna deres ville bli synlig på bloggen, og i en reportasje i God kveld Norge, som ble sendt i januar, uttalte paret at de mente at det ikke ville være ille å vokse opp som en offentlig baby.

– Under God kveld Norge-intervjuet tenkte vi litt det samme som vi tenker i dag, men det ble fremstilt på en annen måte da det kom på TV. Men vi har nok endret oss mer og mer, sier Ulrik.

– Vi har gitt uttrykk for at det vil bli mer eksponering enn hva det blir. Det er fordi vi ikke har tenkt så nøye over hva det vil si, sier Julianne.

Nå som fødselen nærmer seg, har paret​ tenkt mer på hvilke konsekvenser det vil få å være en offentlig bloggerbaby.

– Vi har ikke kommet så langt tidligere. Først konsentrerte vi oss om å prøve å lage et barn. Så har vi lært etter hvert at skjerming føles bra for oss, sier Ulrik.

– Vi ønsker at sønnen vår skal få skape sin egen identitet. Han vil vokse opp i blogglivet, men han trenger ikke å være med på alt, sier Julianne.

Negativitet i kommentarfeltet

Årsaken til at de velger å skjerme sin kommende sønn, er hets og negative kommentarer fra noen av bloggleserne, forteller de.

– Det finnes alt for mange folk med rare meninger der ute, som vi ikke ønsker at han skal bli utsatt for, sier Ulrik.

– Jeg og vi har opplevd mye negativitet i flere år. Blant annet gjennom kommentarfeltet mitt på bloggen, som jeg nå har valgt å stenge, mest på grunn av han som kommer. Jeg vil ikke at andre skal ha så lett tilgang til å si stygge ting til han, sier Julianne.

– Kommer han til å være på bloggen i det hele tatt?

– Vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det i praksis, så vi tar en dag av gangen. Vi vil jo vise han fram, men det blir ikke mye, sier Julianne.

– Vi er blitt ganske streng der. Det blir lite av Severin i det offentlig lys, sier Ulrik.

​ Leserne reagerte

De to siste årene har ekteparet delt svært mye om sin babydrøm på bloggen. Noen av leserne reagerte på at det vil bli endringer etter at sønnen er født.

– De fleste synes at det var veldig positivt, men jeg fikk også en del kommentarer fra noen som følte seg snytt, siden vi har tatt med leserne på hele historien til nå. Det er mange som har heiet på oss hele veien, og det setter vi utrolig stor pris på, sier Julianne.

– De vil få se avslutningen, men det blir annerledes enn til nå, legger Ulrik til.

Åttende sesong

I TV 2-dokuserien Bloggerne, som nå er inne i sin åttende sesong, vil ekteparet derimot dele mye av seg selv. Kameraene har fanget både oppturer og nedturer gjennom prøverørsprosessen.

– Det er tøft å se følelsene som kommer frem. De kommer kanskje ikke så tydelig frem på bloggen, men det blir mer ekte foran kamera. Det er litt skummelt, men hittil har vi bare gode erfaringer med filmingen, sier Julianne.

I den åttende Bloggerne-sesongen er også treningsblogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (28) nykommer.

I tillegg blir det gjensyn med Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe (36) og Ørjan Burøe (43), Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen (21), Anniken «Annijor» Jørgensen (21), Anne-Brith Davidsen (42) og Kristine Ullebø (21).

​Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag til torsdag.

