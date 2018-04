Skuespiller Odd-Magnus Williamson (37) og kona Tinashe Williamson (32) har blitt foreldre.

Paret, som giftet seg i 2015, fikk tirsdag denne uken en datter med planlagt keisersnitt.

Nyheten avslørte de på Instagram.

«Ok da så så det ikke helt sånn ut, MEN i går kom vår nydelige datter til verden med planlagt keisersnitt. Vi er veldig forelsket!», skriver hun på Instagram.

Skuespilleren og modellen Tinashe har datteren India (7) fra et tidligere forhold.

Odd-Magnus Williamson har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

Kopierte Beyonce

Det var i oktober i fjor at de to avslørte at de ventet barn gjennom et kreativt bilde som også ble publisert på Instagram.

Bildet var inspirert av artisten Beyonce Knowles, som kunngjorde at hun var gravid med tvillinger gjennom et ikonisk Instagram-innlegg i februar 2017. Dette bildet ble forresten Instagrams mest likte med 6.33 millioner likes på under åtte timer.

Tidligere i år tok Tinashe et oppgjør med fordommene rundt keisersnitt. Hun åpnet opp om fordommer og fødselsangst hos God morgen Norge.​