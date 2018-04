Tirsdag startet den åttende dagen i rettssaken mot drapstiltalte Peter Madsen (47). Blant de innkalte vitnene var kapteinløyntant Ditte Dyreborg fra det danske sjøforsvaret.

Hun undersøkte ubåten Nautilus UC3 etter at den ble hevet fra havbunnen utenfor København, samt flere ganger senere. På bakgrunn av undersøkelsene har hun skrevet en over 300 sider lang rapport om Madsens hjemmebygde ubåt.

– Hvis man sammenligner Nautilus med militære ubåter, vil jeg betegne den som en skrangle-ubåt, sa Dyreborg i retten tirsdag.

Ubåteksperten fortalte at hun fattet mistanke om at Nautilus var senket med vilje allerede samme dag som nyheten om den savnede ubåten ble kjent i august i fjor. Madsen har erkjent at han selv senket ubåten.

– Ubåten var ikke sikker, og den var ikke godkjent. Den ville heller ikke kunne bli godkjent, fortsatte hun.

– Fant ikke spor etter forgiftning

Gjennom de hittil syv dagene i rettssalen har Madsen holdt fast ved sin forklaring om at svenske Kim Wall (30) døde ved et uhell av kullosforgiftning. Madsen har forklart at mens han selv oppholdt seg på dekk, låste luken ned til ubåten seg, der Wall var, på grunn av et undertrykk.

Kapteinløytnant Dyreborg gjorde undersøkelser av lufta i ubåten etter at denne forklaringen ble kjent.

– Hvis forklaringen er at det er en kullos- eller CO2-forgiftning, og kompresseren har kjørt, så burde vi kunne måle det. Vårt apparat måler i partikler per million, og ut fra forklaringen burde man kunne finne de partiklene i luften. Men det var ikke noe, sa Dyreborg.

– Så forklaringen om at Kim Wall skulle ha vært innestengt som følge av et undertrykk og i den forbindelse være død av utstøtningsgasser? spurte aktor.

– Ja, den tror jeg ikke på, svarte Dyreborg.

Endret forklaring

Tidligere har Madsen forklart at Wall døde da hun fikk en takluke i hodet, før han endret forklaring til at hun døde av gassforgiftning.

Politiet mener derimot at Madsen på brutalt vis mishandlet, drepte og parterte Kim Wall. De mener også at drapet var planlagt, ettersom det ble funnet sag, kniv, strips og jernrør i ubåten.

Etter Dyreborgs utredning stilte Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, spørsmål til vitnet. Hun spurte blant annet om hvorvidt kapteinløytnanten har tidligere kjennskap til privatbygde ubåter, og om hun er kjent med hva som naturlig hører hjemme på slike ubåter.

Ville ikke godkjenne tidligere ubåt

Dyreborg og Madsen hadde også kontakt i 2002, da Dyreborg ble bedt om å inspisere Madsens første ubåtprosjekt, «Freja».

– Jeg kunne ikke godkjenne ubåten den gangen. Det var flere forhold som gjorde at jeg ikke kunne stå inne for det, sa Dyreborg.

På spørsmål fra aktor om hun vurderte det som uforsvarlig å seile med denne ubåten, svarte Dyreborg «ja».

– Hvordan reagerte Madsen på det? spurte aktor.

– Han ble irritert. Det var som om han ikke var interessert i å høre mer fra meg.

Også sivilingeniøren Kim Winther ved Teknologisk Institut vitner tirsdag.

Inviterte fremmede kvinner

Tidligere tirsdag vitnet en kvinne som fortalte at hun var blitt invitert inn i Madsens ubåt noen måneder før Wall var med om bord. Vitnet satt og spiste ute i København, da Madsen ropte fra ubåten for å få hjelp med et tau.

Deretter ble kvinnen og hennes venninne invitert med i ubåten for en omvisning. Senere ble kvinnen invitert med på en tur i ubåten 8. august, bare få dager før den fatale turen med Kim Wall.

– Da jeg møtte ham fikk jeg en fornemmelse av at han hadde en liste med mennesker som han ville invitere på tur med ubåten. Nå tenkte jeg at det var blitt min tur, fortalte vitnet.

Peter Madsen har hele tiden nektet for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall. Han har erkjent å ha partert liket og senere senket ubåten med hensikt, men hevder at Wall døde i en ulykke på ubåten.