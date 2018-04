Det melder Aftonbladet.

Dermed kan millioner av svensker trolig slutte å drømme om å se spissen, som herjet og scoret to mål i debuten for LA Galaxy i påsken, i VM i sommer.

Ifølge avisen ble Ibrahimovic (36) deleier i spillselskapet Bethard for kun en uke siden. Det var en dårlig idé dersom kraftspissen også vil mønstre i gult og blått i VM i Russland i sommer.

– Reglene gjelder for samtlige nasjoner og spillere som skal være med i VM, sier Håkan Sjöstrand, generalsekretær i Det svenske fotballforbundet, til avisen.

Det har lenge vært knyttet usikkerhet til om Zlatan ville kunne delta i VM for Sverige, ettersom lagets hovedsponsor er Svenska Spel - Sveriges svar på Norsk Tipping.

Men nå viser det seg at FIFAs egne regler – Code of Ethics – effektivt setter en stopper for VM-festen i sommer.

Ifølge Aftonbladet er det kapittel fire, regel 25, som gjør VM umulig for svensken.

Der står det å lese at spillere «er forhindret fra å ha andeler, aktivt eller passivt, i spilleselskaper, konserner, organisasjoner og lignende som markedsfører eller arrangerer eventer med transaksjoner (gambling, lotterier eller lignende)».

– Jag forholder meg til fakta og kan bare redegjøre for at det gjelder samtlige nasjoner og spillere, sier Sjöstrand i det svenske forbundet til avisen.

– Kjenner Zlatan til reglene?

– Det spørsmålet får Zlatan svare på.

Ibrahimovic selv har ikke besvart avisens spørsmål i saken.