Onsdag 4. april blir skattemeldingen sendt ut til alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd i Norge.

Skattemeldingen, som tidligere ble kalt selvangivelse, er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

– Mange er nok spente på om de får igjen på skatten, eller om de går på en baksmell. Jeg vil anta at det er noe av det første folk sjekker, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, til TV 2.

Sløve nordmenn går glipp av tusener

Når du mottar skattemeldingen på Altinn eller i posten er det viktig at du sjekker at opplysningene i de ulike feltene er riktige.

Sandmæl, som også jobber som programleder i TV3-programmet Luksusfellen, sier du har en plikt til å undersøke om det som du selv og andre har levert inn, er korrekt.

– Hvis noe ikke er riktig, kan du få tilleggsskatt. Du har fått alle årsoppgavene fra barnehage, skole, banken, forsikringsselskaper også videre, enten digitalt eller i posten. Sjekk om det som står der, stemmer overens med det som er rapportert inn i skattemeldingen, sier Sandmæl.

Dersom du ikke sjekker skattemeldingen, blir den automatisk innsendt. Luksusfellen-programlederen mener det er bra at man kan sende inn skattemeldingen elektronisk, men sier det også har vist seg at en del nordmenn har blitt sløve som følge av det.

– DNB har tidligere gjort undersøkelser som viser at særlig unge lar være å sjekke skattemeldingen sin. Det er dumt, for det kan være tusenvis av kroner å spare.

Har du hatt barnevakt?

Etter at du har sjekket om alle opplysningene er riktige, er det de ulike fradragene du må bruke tid på. Og der er det mye penger å hente, sier Sandmæl.

– Gå inn på fradragsveilederen på Skatteetaten sine nettsider for å sjekke hvilke fradrag du har krav på. Det er særlig to fradrag hvor det er mange som kan ha mye å hente, sier forbrukerøkonomen.

Finn Skatteetatens fradragsveileder her.

Det første skattefradraget hvor Sandmæl sier mange kan ha mye å spare, er foreldrefradraget. Har du for eksempel to barn, har du rett på skattefradrag opptil 40.000 kroner. Foreldre har nemlig rett på opptil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner per øvrige barn.

– I skattemeldingen kan du fylle inn dersom du for eksempel har hatt dagmamma, barnevakt, om du har hatt barna på fotballakademi eller andre fritidsaktiviteter i «SFO-tiden», eller hvis du må kjøre en omvei til jobb for å kjøre barna til skolen eller SFO, sier Sandmæl.

Ved å legge inn disse opplysningene vil mange kunne fylle opp foreldrefradraget med flere tusen kroner.

Lang vei til jobb?

Det andre fradraget hvor mange kan ha mye å hente, er reisefradraget. Hvis du har mer enn 64 kilometer reisevei tur-retur til jobb, har du krav på reisefradrag for utgifter som overstiger 22.000 kroner, opptil 70.500 kroner.

– Veldig mange bommer på dette fordi de kanskje sykler til jobb. Men dette fradraget regnes ut uavhengig av de virkelige utgiftene og hvilket transportmiddel du bruker. Skriv inn de ulike opplysningene i reisefradragskalkulatoren, så får du vite hva du kan fylle inn i skattemeldingen, sier Sandmæl.

Ifølge forbrukerøkonomen er det mange som ser at det allerede er rapportert inn noe i foreldrefradraget, og derfor lar være å sjekke ytterligere. Men, har du mulighet til å fylle opp «kvoten», bør du selvsagt benytte deg av det.

– Det finnes også andre fradrag du kan ha krav på, for eksempel hvis du driver med utleie av bolig, eller hvis du har gitt penger til veldedighet. Det beste tipset er å bruke fradragsveilederen, for da får du enkelt vite hva du har krav på, understreker Sandmæl.

Utleier?

Mange nordmenn gidder ikke å ta seg tid til å gjennomgå skattemeldingen dersom de får igjen på skatten, mens de derimot går nøye gjennom hvis de går på en baksmell.

– Samtidig som du kan redusere skattesmellen ved å gå ekstra nøye gjennom, kan du få enda mer igjen på skatten dersom du fyller ut fradragene. Det er viktig å sjekke uansett.

Sandmæl sier det i noen tilfeller er mulig å redusere inntektssiden. Frynsegoder fra arbeidsgiver legges på inntekten din, og hvis du for eksempel er journalist eller lignende og kan bevise at du har bruk for avisabonnement i jobbsammenheng, kan du få det skattefritt.

– Har du utleieinntekter kan også de reduseres ved å sørge for å få de fradragene du har krav på.

Ikke vent for lenge

Skatteetaten beregner ligningsverdien på bolig og fritidsbolig, og det kan være lurt å sjekke om dette er korrekt fylt inn. Et råd Sandmæl har, er å ikke vente for lenge med å sende inn skattemeldingen.

– Veldig mange venter til siste liten. Hvis du trenger hjelp til noe eller trenger å gjøre større endringer, trenger du mer tid. Sjekk gjerne skattemeldingen tidlig, og gjør endringer i løpet av noen uker.

Fristen for å levere skattemeldingen går ut 30. april, og du kan endre den så mange ganger du vil fram til fristen går ut. Dersom du går på baksmell hvert år, anbefaler Sandmæl å be arbeidsgiveren om å trekke mer i skatt.

– Da sparer noen for deg, istedenfor at du hele tiden må spare til en baksmell eller punge ut når regningen kommer. For å unngå renter på baksmellen må du betale innen 31.mai.