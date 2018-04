Ole Einar Bjørndalen legger opp. 44-åringen bekreftet dette selv under en pressekonferanse på Simostranda. Det betyr at en epoke i norsk og internasjonal idrett er over.

Merittlisten er like lang som den er utrolig: 8 OL-gull, 20 VM-gull, samt seks seire i verdenscupen sammenlagt (!). Totalt vant han 95 verdenscuprenn (inkludert ett i langrenn).

Høydepunktet i karrieren var OL i Salt Lake City i 2002 da han vant fire gull av fire mulige. Den største nedturen var nok i vinter da han ikke ble tatt ut til OL i Pyeongchang.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad har fulgt Ole Einar Bjørndalen helt siden han var en liten gutt, og mener tiden for å gi seg er riktig.

– Det er fornuftig å legge opp nå. Det er en tid for alt. Den siste sesongen har vært litt mager og det har gått litt saktere i sporet. Det er krevende for en mann på 44 år å komme tilbake på det nivået og tar mye tid og krefter. Det er fornuftig å gi seg og han er oppnådd alt som skiskytter, sier Johan Kaggestad.

Visste ikke om hjerteproblemene

Johannes Thingnes Bø synes det var rart å se Ole Einar på pressekonferansen der alle fikk beskjeden om at han legger opp.

– Det var veldig spesielt. Trist, men samtidig vakkert. Du så hvor mye det betydde for ham, hvor lyst han hadde til å fortsette. Det var en verdig slutt. En stor idrettsmann, sier den yngste av Bø-brødrene.

Skiskytteren fra Stryn visste ikke om hjerteflimmer-problemene.

– Nei, det har jeg ikke visst noe om. Det var nytt for oss også. Han prøvde å tone det ned litt, men et hjerteflimmer er veldig alvorlig, så jeg håper det har gått bra med ham og at det går bra videre, sier Johannes Thingnes Bø.​

– Han var helt spesiell

Både Johan Kaggestad og Bjørndalen er fra Modum kommune, og Kaggestad så raskt at det var en helt spesiell utøver som begynte med skiskyting på Simostranda.

– Da han var tolv år, kunne man se at det her kom til å bli en verdensmester. Ole Einar var det man kan kalle en 24-timers utøver. Han gir alltid alt og er 100 prosent fokusert. Ole Einar ble veldig fort god og det som kanskje var mest spesielt med ham var at han alltid var nysgjerrig på hvordan han kunne bli bedre. Det står ingen fasit på om du har god balanse så blir du god på ski, men Ole Einar fant det ut og begynte å balansere på line. Han ble jo så god på det at han kunne kle av og på seg mens han stod på linen. Ole Einar var veldig god på det med være nysgjerrig og kreativ på hvordan han kunne bli bedre. Det tror jeg var en viktig faktor på at han ble best, forteller Kaggestad.

Nå håper Johan Kaggestad at Bjørndalen holder frem med å bruke kunnskapen sin som skiskytter.

– Det er umulig å si hva han kommer til å gjøre fremover. Jeg er sikker på at Ole Einar hadde blitt en fantastisk trener. Ingen har så mye kunnskap om skiskyting og langrenn som han. Ole Einar kan også bli en viktig brikke i apparatet rundt kona Darja Domratsjeva, sier Kaggestad.

– Den mest ekstreme

Bø-brødrene synes det er leit at skiskytterkongen nå gir seg. Tarjei Bø mener han har lært mye av Bjørndalen.

– Først og fremst av dedikasjonen og seriøsiteten hans. Alle økter er viktige, og alle timer i døgnet er viktige for å være god. Restitusjon er like viktig som å trene. Det handler ikke bare om å skyte fullt hus, men man må skyte raskt. Alle sånne ting. Alt er like viktig for å lykkes, der er han den mest ekstreme. Mange sluntrer litt unna og jobber ikke med de små detaljene, men der har han vært råest, sier Tarjei Bø.

En annen som har brukt mye tid sammen med Bjørndalen i og utenfor konkurranse er tidligere skiskytter Raphaël Poirée. Han var overrasket over beskjeden som kom i dag.

– Jeg trodde ikke han kom til å legge opp nå. Men det er også en god ting, for det er andre ting i livet. Ole Einar kan bidra med masse erfaring fremover om han velger å fortsette i miljøet. Han var en helt spesiell person både i og utenfor konkurranse. Han var en maskin når startskuddet gikk og utenfor løypene var han en morsom person som tullet mye, sier Poirée.

Ole Einar Bjørndalen har vært til stor inspirasjon for flere og her er noen av reaksjonene i sosiale medier på at 44-åringen nå legger opp:

"Legende" er et begrep som ofte blir overdrevet. Ole Einar Bjørndalen fortjener hver bokstav av ordet. Hans erfaring og vinnerskalle må brukes for alt det er verdt videre på Olympiatoppen. Takk for all underholdning! — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 3. april 2018 Bjørndalen legger opp, Channing Tatum skilles, og Lill- Babs er død. 3. april vil gå inn i historien som en sorgens dag! — Joakim Haugnes (@JHaugnes) 3. april 2018