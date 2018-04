Selvkjørende biler har vært et tema i lang tid. Mange av de nyeste bilmodellene har på plass teknologi som gjør at man i en nær fremtid kanskje ikke lenger behøver å holde hendene på rattet selv.

Det mange ikke vet, er at det også foregår en rivende utvikling til sjøs. I dag fikk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen selv prøve seg som digital skipskaptein for første gang.

– Det ser ut som de krasjer, utbryter Røe Isaksen når han tar over «roret».

Stormakt til sjøs

Med tastetrykk på en helt vanlig datamaskin, kunne Høyre-statsråden manøvrere Ocean Space Drone 1 i Trondheimsfjorden, 500 kilometer unna.

Dette er fremtiden for den maritime næringen, mener mange. Næringsministeren er blant dem.

– Det er teknologiutvikling som handler om å skape nye arbeidsplasser. Det handler om å utvikle Norge som en stormakt på havet slik vi har vært, og sikre at vi kan være det i mange tiår til, sier Røe Isaksen.

Utvikling i rasende tempo

Norge har allerede markert seg som et foregangsland for selvkjørende teknologi til sjøs. I fjor ble samarbeidet mellom Kongsberg Gruppen og Yara kjent, som skal resultere i at verdens første ubemannede containerskip sjøsettes neste år.

Torbjørn Røe Isaksen mener teknologien vil skape flere arbiedsplasser, ikke færre. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Dette er en utvikling som ser ut til å gå i et rasende tempo.



I en rapport som konsulentselskapet PwC har laget, ble beslutningstakere i rederier i Norge og Hellas spurt om sine tanker om digitalisering til sjøs. Hver tredje mente skip vil bli styrt fra land om kort tid, mens ni av ti mener shippingnæringen vil automatiseres betydelig i løpet av kort tid.

Vil bli verdens-ener på autonome skip

Dette er bakteppet for det nye selskapet som ble offentlig kjent i dag. Gigantselskapene Wilhelmsen og Kongsberg Gruppen etablerer sammen Massterly, et norsk selskap som blir verdens første som tilbyr operasjon av autonome skip.

En modell av verdens første selvkjørende og elektriske containerskip, Yara Birkeland. Fullskala-versjonen er på vannet neste år. Foto: Ned Alley / NTB Scanpix

– Autonomi er allerede en betydelig del av Kongsberg Gruppens butikk, og jeg er ganske overbevist om at vi om noen år vil se en betydelig økning av denne type skip i Norge, og også globalt, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

– Jeg mener den maritime klyngen i Norge gir oss en en fantastisk posisjon til å bli ledende på dette feltet. Jeg kan ikke se noen grunn til at Norge ikke skal kunne hevde seg, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i det tradisjonsrike shippingselskapet Wilhelmsen.

– Gir flere – ikke færre – arbeidsplasser

De fleste internasjonale rapporter trekker i samme retning; det blir mer automatisering, og færre folk til sjøs. Hva da med norske sjøfolk?

– Mister de jobbene sine nå, næringsminister?

– Nei, det er jeg ganske sikker på at de ikke gjør. Når jeg snakker med sjømannsorganisasjonene, er de veldig opptatte av digitalisering. Jeg er overbevist om at det i denne teknologien ligger flere arbeidsplasser for Kongeriket Norge, ikke færre, sier Røe Isaksen.