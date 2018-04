Det er sjelden jeg føler at jeg kan bruke ordet legende.

Ikke så rart- ordet betegner opprinnelig en fortelling om hellige menn og kvinner. Disse legendene er oppbyggelige historier om religiøse hendelser, mirakler og martyrier.

Jeg føler det er dekning for å bruke ordet legende om Ole Einar Bjørndalen. En levende legende.

Jeg har vært heldig, som på nært hold, har fått fulgt reisen til å bli en legende i norsk idrett.

Alt har sin ende, også eventyret om Ole Einar Bjørndalen - men det ble ingen «happy ending». Han ville så gjerne sette punktum i OL i vinter, men ble vraket.

Det er nok ikke manglende motivasjon som gjør at han nå legger opp. Men jeg antar at hans «nye» liv som pappa har vært mer krevende enn han hadde forestilt seg. Og når kona er like hardt satsende, blir det umulig bare å kunne tenke på seg selv. Og skal du lykkes, nytter det ikke å være 85 prosent egoist!

Dessuten er det vel ikke rart om kroppen hans etter så mye hardkjør signaliserer at nå er det nok. Litt morsomt er det i denne forbindelse å tenke på hva han sa til meg en tid etter OL i Torino i 2006. Jeg antydet at han kanskje skulle stifte familie. Da «bjeffet» han: – Du skjønner faen meg ingenting, Ernst! Jeg kan ikke drive med toppidrett med unger i huset!

Alle hans resultater forteller at Ole Einar Bjørndalen har vært en mester. Men det har ikke kommet av seg selv, eller bare på grunn av talent. Hardt og systematisk arbeid er også nøkkelord i suksesshistorien. Bjørndalen har også vært en mester i å lede an i utviklingen av sin idrett: Drill på standplass, utvikling av ski - og kortere skytetid.

Han var en periode nærmest besatt av å få ned tiden han brukte på standplass. Det var liksom ikke grenser for hvor fort det kunne gjøres. Jeg tillot meg å spørre om han trodde det var mulig å skyte ned mot null?

- Ja!

Ole Einar Bjørndalen har vært ekstrem i mye han har foretatt seg. Så ekstrem at han har vært en særing. Fra trening i høyden, han har trent på høyere høyde enn andre - og hardere. Og hans asketiske levesett, alt og absolutt alt i livet skulle innrettes for at han skulle vinne. Det fikk omverdenen - inkludert lagkamerater - til å riste på hodet. Han er bare «gærn».

Samtidig har Ole Einar selv mer enn en gang vært oppgitt over manglende seriøsitet hos lagkompisene. I hans hode skal det alltid jobbes mot det perfekte og du må være absolutt dedikert for treningsjobben.

Men samtidig har han vært nysgjerrig og aldri blitt «verdensmester i alt» , altså vet alt best selv. Det forteller litt om ydmykheten hans at han, som selv var så god på ski, søkte råd om skøyteteknikk hos Thomas Alsgaard.

For Bjørndalen har ikke hvilt på laurbærene, han har tenkt fremtid - og jaktet morgendagens løsninger for å bli enda bedre. Han har turt å eksperimentere og med det å bevege seg utenfor komfortsonen - i sin overbevisning på at det gir bedre resultater.

Jeg tar det som en selvfølge at ledelsen i norsk toppidrett har sikret seg «patenten» på Ole Einar Bjørndalen. Hans kunnskap er bokstavlig gull verdt for norsk idretts fremtid.

Men sannheten om Ole Einar Bjørndalen er også at han er en utålmodig og svært krevende person. Slik vinnere ofte er.

For meg er han en legende. En levende legende.

Se pressekonferanse med Bjørndalen i Simostranda direkte fra kl. 11



​