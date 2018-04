Det brant tirsdag morgen i en bolig på Barkåker i Vestfold. Det var en forbipasserende som varslet om at hun hadde sett røyk.

Brannvesenet i Vestfold roser kvinnen, som med 110-operatøren på telefon, banket på dører og vinduer for om mulig å varsle eventuelle beboere som er i fare.

– Hun har vært meget observant og takket være hennes tidlige varsling var det mulig for oss å raskt slå ned brannene inne i boligen, til tross for om at det har brent kraftig både i første og andre etasje, sier brannmester Kenneth Stensrud.

Røykdykkere gikk inn og søkte gjennom huset, da det var uklart om det var mennesker inne. Det var det ikke.

Politiet skriver på Twitter at de mistenker at brannen er påsatt.

– Inne i boligen har det vært to separate branner, én i første etasje og én i andre etasje. Begge arnestedene framkommer tydelig, sier vakthavende brannsjef Jarle Steinnes.

Brannvesenet oppfordrer personer som har opplysninger om saken om å kontakte politiet på telefon 02800.