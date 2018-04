Se pressekonferanse med Bjørndalen i Simostranda direkte fra kl. 11!

Den levende legenden har innkalt til pressekonferanse hvor han vil offentliggjøre sine planer for fremtiden. Kilder som står 44-åringen nær, forteller til TV 2 at budskapet der er at Bjørndalen legger opp. Det betyr at en epoke i norsk og internasjonal idrett er over.

Ringen er sluttet når Bjørndalen møter norsk presse i klubbhuset på Simostranda klokken 11 i dag. Det var her hans idrettseventyr startet.

Ole Einar Bjørndalen har vært aktiv på topplan i en snau mannsalder. Han fikk sin første internasjonale medalje under junior-VM i skiskyting i 1992, da Norge fikk bronse i lagkonkurransen. Utrolige 22 år senere - i 2014 - tok han flere gull i OL i Sotsji. En unik prestasjon i idrettsverden.

TV 2 Sporten-bruker på Facebook: «Tusen takk for alle gleder du har gitt oss og gjort oss så uendelige stolt av å være norsk»

– Han er et håp for alle oss som har passert 40 år, sa statsminister Erna Solberg til TV 2 for fire år siden.

KLNTE TIL: Darja Domratsjeva får et kyss av ektemannen Ole Einar Bjørndalen etter sølvmedalje på skiskyting i OL i Pyeongchang. Foto: Johansen, Erik

Han har lenge vært omtalt som skiskytterkonge, men han har også en verdenscupseier i langrenn.

Merittlisten er like lang som den er utrolig: 8 OL-gull, 20 VM-gull, samt seks seire i verdenscupen sammenlagt (!). Totalt vant han 95 verdenscuprenn (inkludert ett i langrenn).

Høydepunktet i karrieren var OL i Salt Lake City i 2002 da han vant fire gull av fire mulige. Den største nedturen var nok i vinter da han ikke ble tatt ut til OL i Pyeongchang.

I etterkant avslørte Bjørndalen at han vurderte å gå for Hviterussland for å kunne delta i lekene. IOC vurderte også lenge å gi ham en friplass inn i mesterskapet. Så stort er Bjørndalens navn i internasjonal vintersport.

Bjørndalen har også innehatt offisielle verv i Den internasjonale olympiske komité, men måtte trekke seg på grunn av for mye fravær.

Skiskytterkongen fra Simostranda har alltid vært kjent for sine ekstreme og kompromissløse prioriteringer. Han har tidligere fortalt om hvordan han aldri har stått over en trening. Selv julaftener og nyttårsaftener har blitt lagt til høyden for å toppe formen inn mot viktige mesterskap. Fysioterapeuter har måttet vrake juleribber for å massere skikongens ømme lår på de merkeligste tidspunkt av døgnet. Selv transporten har Bjørndalen lenge ordnet via sin egen supertrailer. Dermed har han ofte også isolert seg fra resten av det norske skiskytterlandslaget.

Folk rundt Bjørndalen har lenge fortalt om hvordan han går i fullstendig isolasjon for å unngå smitte inn mot viktige renn. Bjørndalen har gurglet sprit og shottet tran mens han har krevd at gjester har tatt på seg verneutstyr. Alt for å holde seg selv frisk.

I senere tid har legenden funnet lykken med skiskytterdronningen Darja Domratsjeva. I sommer og høst har de begge hatt dispensasjon fra sine landslag for å kunne reise sammen med datteren Xenia.