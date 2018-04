Elefanter stakk av fra biluykke på motorveien

Fem elefanter rømte etter at vogntoget de ble transportert i veltet langs motorveien A30, sør i Spania, mandag ettermiddag.

En av elefantene døde i ulykken, mens to andre ble skadet, skriver spanske El Mundo.

Elefantene tilhørte sirkuset Circo Gottani.

Det er ikke fastslått hvordan ulykken skjedde. Leder for det spanske veivesenet, Gregario Serrano, saken etterforskes men at det kan se ut som om det har skjedd i forbindelse med en forbikjøring.

Imidlertid hevder Ignacio Pedrera, leder i organisasjonen Circus Reunidos, at ulykken kan ha skjedd som følge av sabotasje, og nevner «radikale dyrevernsgrupper» som mulige gjerningsmenn.

Han slår fast at transporten av elefantene fulgte forskriftene. Han sier at vogntoget var spesielt godkjent for å transportere elefanter.

Veien ble åpnet etter to timer, og elefantene er transportert i sikkerhet.