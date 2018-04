– Det er familien jeg savner mest. Og maten. Det beste jeg vet når jeg kommer hjem er mammas biff, sier Kornelius Normann Hansen.

16-åringen er hjemme på en kort påskeferie før han må tilbake til hverdagen i England. Der går han på fotballakademi i Southampton og spiller for både U18- og U23-laget til klubben. I fjor sommer signerte han for Premier League-klubben, pakket sakene og flyttet inn til en vertsfamilie i den engelske byen.

–- Det største utfordringen var språket. Ellers gikk det veldig greit, jeg fikk venner og tok nivået, forteller Larvikgutten.

– Hva er største forskjellen mellom Norge og England?

– Tempo. Både på trening og kamp, det er mye høyere enn i Norge. Også er alt større og bedre. Flere baner, flere trenere, flere fysioterapeuter.

Akademiet i Southampton er kjent for å fostre opp store stjerner som blant andre Gareth Bale, Adam Lallana og Alexander Oxlade-Chamberlain. Dette var noe av grunnen til at Normann Hansen valgte nettopp dette stedet. Her spiller han sammen med gutter fra hele Europa, og konkurransen er hard.

– Det er ofte slåsskamper på trening, forteller Normann Hansen.

– Har du vært i slåsskamp?

– Ikke mange, men det har vært noen ja, smiler 16-åringen lurt.

Tunnel på Premier League-spiller

I vinter har han også fått trene noen økter med A-laget til Southampton.

– Det var et veldig høyt nivå. Man må ta færre touch enn på U18 og U23. Det går så fort, du rekker ikke se deg bak skuldrene, sier han.

– Høydepunktet var nok da jeg tok tunell på en forsvarsspiller og scoret.

– Feiret du noe da?

– Nei, jeg måtte være rolig da, man kan ikke feire så mye der, smiler han.

Men vanligvis pleier 16-åringen å showe på fotballbanen når han scorer mål. Da han puttet to avgjørende scoringer under U17-landslagets EM-kvalifiseringskamp mot Hellas forrige uke, avsluttet han med en flikk-flakk og dobbel salto.

– Det var planlagt, ja. Jeg pleier ofte å ha noen feiringer planlagt i hodet foran hver kamp. Jeg er en person som liker å ha det gøy, jeg liker å vise meg litt fram, sier han.

Redd han blir solgt til Liverpool

Normann Hansen har knapt vært et år i Southampton, men har allerede begynt å tenke på fremtiden.

– Det er det som er problemet med å spille i Southampton, plutselig blir jeg solgt til Liverpool, sier den ihuga Manchester United-supporteren til TV 2.

Southampton er nemlig kjent for å selge mange spillere til Liverpool, sist tidenes dyreste forsvarsspiller, Virgil Van Dijk.

– Hva hadde du gjort om du fikk tilbud om å gå til Liverpool?

– Det er ikke helt hundre det... Jeg hadde nok gått dit, men jeg hadde ikke feiret mot United, sier unggutten lurt.