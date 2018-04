Se pressekonferansen over!

Ole Einar Bjørndalens aktive karriere er over. Og det mot 44-åringens egen vilje.

Det bekreftet skiskytteren på en pressekonferanse i hjembygden Simostranda tirsdag formiddag.

Allerede tidligere på dagen tirsdag erfarte TV 2 at Bjørndalen hadde bestemt seg for å sette karrierepunktum.

På pressekonferansen avslørte skilegenden at et hjerteflimmer er grunnen til at han nå presses til å legge opp.

– Jeg skulle gjerne ha tatt noen sesonger til, men dette er min siste. Det skal jeg klare, sier en trist Bjørndalen foran et samlet pressekorps.

Gråtkvalt på podiet innrømmet Bjørndalen at det er helseplager og flimmer i hjertet som gjør at han nå velger å legge opp. Han klarer ikke lenger å trene nok til å opprettholde en toppidrettskarriere.

– Jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan sommeren og sesongen har vært. En sesong som ikke har vært helt bra. Jeg kom godt i gang med treningen. Så var jeg på samling og fikk første møte med et hjerteflimmer. Jeg hadde en episode i sommer hvor jeg ble satt tilbake. Vi fikk flimmeret til å gå normalt igjen og jeg var i god form. Det tok rundt to uker å komme tilbake i form. Da fikk jeg en ny runde med hjerteflimmer. Det var to i løpet av sommeren, men kroppen responderte bra. Da var det bare å forberede seg på det første høydeoppholdet, sier Bjørndalen.

PRIORITERER FAMILIEN: Darja Domratsjeva fra Hviterusslad får et kyss i Pyeongchang. Det er familien og hensynet til egen helse som nå tvinger Bjørndalen til å legge opp. Foto: Johansen, Erik

Rett før sesongstart opplevde Bjørndalen imidlertid et nytt, tredje hjerteflimmer.

– Dermed fikk ikke den formutløsende formen jeg trodde jeg skulle få. Trening er ferskvare og jeg ble satt tilbake, sier Bjørndalen.

Han sier at han kun opplevde hjerteflimmeret i rolig tilstand, noe legene fortalte ham at ikke utgjorde noen risiko. Dermed var han aldri redd for å trene hardt, men han klarte ikke å opprettholde høy nok grad av trening til å matche sine egne ambisjoner.

– Jeg velger å si at dette er min siste sesong, sier Bjørndalen.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg er lei av skiskyting. Det kan jeg dessverre ikke. Jeg ønsker å trappe ned etter råd fra helseteamet. Det er det jeg gjør nå, sier en tydelig rørt Bjørndalen.

Han forteller at han den siste tiden har mottatt en rekke tilbud til hva han nå skal gjøre etter karrieren. Skiskytterkongen sier han ikke har rukket å ta stilling til hva han skal foreta seg nå, bortsett fra å prioritere familien.

– Jeg kommer nå til å trene meg ned og tilbringe mer tid sammen med familien. Avgjørelsen ble tatt endelig først i påsken. Det er dyktige folk som sier at det er rett tidspunkt å gi seg nå, sier Bjørndalen.

Til TV 2 bekrefter Bjørndalen at han hadde fortsatt karrieren uten hjerteflimmeret.

– Ja, det hadde jeg, sier Bjørndalen kontant.

– Hvordan er det å få en slik beskjed når man fortsatt er motivert?

– Det er ikke en beskjed man får, at man må legge opp, det er en anbefaling. Det er smart å trene ned kroppen. Det kan man bli frisk uten å operere. Jeg er ikke så giret på å operere, så da velger jeg å trene meg ned. Jeg har hatt kontroll på dette i et halvt år nå, så det er ikke noe dramatikk i det. Jeg kan bare ikke drive med toppidrett der man må pushe seg selv hele tiden, sier Bjørndalen til TV 2.

- Hva er det som gjør at du fortsatt ønsker å fortsette med dette etter alle disse resultatene?

– Idretten vår er fortsatt veldig ung. Det er mye i utvikling som skjer hele tiden. Man kan trene enda større kapasitet. De beste i langrenn i Norge trener annerledes og har tatt enorme steg. Det hadde motivert meg å fortsette med trening, sier Bjørndalen.

Og avslører samtidig at han er en potensielt enorm trenerkapasitet, dersom han ønsker å gå inn på trenersiden av idretten nå som hans egen karriere er over.

Saken oppdateres!