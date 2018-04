Da skuespilleren kun var 15 år, reddet han sin egen mor fra å ta selvmord. Johnson forteller til Hollywood Gossip at moren gikk ut av bilen på motorveien i Nashville, og var på vei rett ut i trafikken.

«The Rock» reagerte raskt, og fikk dratt moren tilbake.

Sterkt inntrykk

Hendelsen gjorde sterkt inntrykk på den da unge gutten, og skuespilleren innrømmer nå at han lenge slet med depresjon som følge av hendelsen.

– Slit og smerte er ekte. Jeg var knust og deprimert, sier han til det amerikanske magasinet.

– Gråt hele tiden

Videre forteller Johnson at han kom til et punkt hvor han hverken ønsket å gjøre noe, eller dra noe sted. Han innrømmer at han gråt hele tiden.

Nå har både han og moren klart å bekjempe depresjonen.

– Vi må alltid passe på hverandre, og gjøre vårt beste for å følge med når noen har det vondt, sier skuespilleren til Hollywood Gossip.

Johnson tror nøkkelen for å bekjempe depresjon, er å få hjelp fra folk som har opplevd det samme.

– Vi må hjelpe dem gjennom det, og minne de på at de ikke er alene, sier han.

Dwayne Johnson har spilt i en rekke filmer de siste årene. Best kjent er han for rollene sine i Fast & The Furious-filmene, G.I Joe og Hercules. I sistnevnte film spilte han sammen med Aksel Hennie og Ingrid Bolsø Berdal.