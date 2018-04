Påskeaften bekreftet bandet D.D.E på sin Facebook-side at mannen som står bak de fleste av bandets låter, hadde gått bort.

Den folkekjære låtskriveren og gitaristen Frode Viken døde dagen etter at han fylte 63 år.

Vokalist og frontfigur Bjarne Brøndbo sa til TV 2 søndag at tilstanden forverret seg de siste ukene. Ingen hadde trodd at det skulle gå så fort, sa Brøndbo.

I fjor var Viken en av de to første til å bli innlemmet i Wood of Fame under Woodland-festivalen i Namsos. Da ble det vektlagt hvordan Viken hadde satt Namsos på det nasjonale musikkartet.

Åge: – Han var min venn

Åge Aleksandersen, som også er fra Namsos, har skrevet et minneord som han har delt på Facebook:

Frode Viken.

Sangskriver, musiker døde i går.

Han var min venn.

Da den store båra frå det ukjente havet kom og tok deg med stakk det så djupt og vondt i meg Frode.

Våre samtaler de siste årene var annerledes enn de hadde vært i tidligere år

Djupere, roligere fylt av humor og sjølvironi.

Du trøstet og viste medfølelse overfor mine «bagatellmessige» helsemessige plager.

Jeg fikk ofte et klapp på skuldra og en hyggelig hilsen når du mente jeg hadde gjort noe bra med sang og musikk.

Dette er noe av det fineste jeg har opplevd fra en venn og kollega.

Kompromissløs, tydelig og både lett og vanskelig å forholde seg til var du.

Først og fremst en ærlig sangskriver, du havnet aldri i kjendisfella..

Jeg måtte ha mange timer på meg før jeg kunne skrive dette.

Tenker på deg i kveld og din familie i Namsos som nå har en vanskelig tid.

Åge