Odd - Rosenborg 1-1

Rosenborg har hatt en dårlig start i årets Eliteserie, og mot Odd snublet de igjen.

Pål André Helland sendte trønderne i føringen på et frispark ti minutter ut i andre omgang. Minutter etterpå var det et klønete selvmål som ga Odd utligningen de hadde håpet på. Selvmålet ble også det siste

– Jeg sitter ikke igjen med noe annet enn dette poenget. Vi fører for mye ball og skaper for lite målsjanser. Vi må skjerpe oss. Bli mer framoverretta som vi har trent på hele uka, men så kom vi hit og har glemt alt sammen, sa en tydelig skuffet Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

– Skulle dere hatt straffe?

– Det er en situasjon som kunne blitt blåst på og ikke blitt blåst. Han (dommeren) var den eneste som var dårligere enn oss i dag. Han hadde en svak kamp, avsluttet Ingebrigtsen.

Med mandagens uavgjortresultat ligger Rosenborg hele syv poeng bak Molde på tabelltoppen. Moldenserne, som er Rosenborgs største gullkonkurrent, har dermed en god luke før lagene møtes på Lerkendal kommende helg.

Tre bytter før pause

Kampen åpnet på en fryktelig dårlig måte for hjemmelaget da Fredrik Semb Berge måtte ut med skade etter bare to minutter og ble erstattet av Steffen Hagen.

Det var også Odd som fikk kampens første mulighet da Elba Rashani dro seg fri på venstresiden og lobbet et innlegg inn foran mål. André Hansen kom seg imidlertid på beina raskt og boksen ballen bort fra farlig område.

Etter halvtimen måtte hjemmelaget benytte seg av nok et bytte da Torgeir Børven forlate banen med en skade. Som om ikke det var nok så måtte Odd bruke sitt siste bytte fem minutter før pause, og det var Fredrik Nordkvelle som måtte takke for seg.

Omgangen bar preg av de mange byttene. Ingen av lagene klarte å sette motstanderkeeperen på de helt store prøvene i en generelt tam første omgang på Skagerak Arena.

– Hva er det som skjer? Jeg aner ikke hva det er, tydeligvis noen som har det vondt, spurte Odd-kaptein Steffen Hagen seg selv i pausen til Europsport.

Keepertabbe

Rosenborg hadde problemer i den første omgangen, men etter pause satt den for trønderne. Et frispark fra høyre ble svingt inn fra Pål André Helland og gikk i en høy bue over en feilplassert Sondre Rossbach. En fryktelig manøver av den unge sisteskansen ga bortelaget ledelsen.

Så var det Rosenborgs tur til å levere en blemme av de sjeldne. Ballen ble skutt inn foran målet til André Hansen, men ble blokkert. Da Birger Meling skulle klarere bort fra farlig område endte han istedet opp med å banket ballen i sin egen lagkamerat og i mål. Jacob Rasmussen var den uheldige som kom i veien for klareringen og ga Odd utligningen.

Tempoet falt etter utlikningen og det var tydelig å se at hjemmelaget prøvde å dra ned tempoet i kampen, og lyktes godt med det. Begge lag var avhengig av en trepoenger og spesielt Rosenborg som med tap ville vært hele åtte poeng bak gullkonkurrent Molde etter bare tre spilte kamper.

Kampen ebbet ut i 1-1, og Rosenborg er nå bak lillebror og nyopprykkede Ranheim med to kamper mer (!) spilt. Odd tok sitt første poeng i årets sesong, og ligger poenget bak Rosenborg på 13.plass.