Sarpsborg 08 - Vålerenga 3-0

Vålerenga var stinn av selvtillit etter to seire på to kamper i innledningen av årets sesong, men hjemmelaget Sarpsborg fikk hovedstadslaget kraftig ned på jorda igjen.

Patrick Mortensen sendte østfoldingene i føringen, før Jon Helge Tveita økte ledelsen for østfoldingene. Vålerenga var aldri i nærheten, og danske Mortensen fastsatte til 3-0 like før slutt.

– Fullt fortjent seier til Geir Bakkes menn som tok en ny skalp mot sin gamle arbeidsgiver, sa Jesper Mathisen i FotballXtra-studio etter kampen.

Sarpsborg-dominans

Sarpsborg 08 åpnet soleklart best på eget gress. Østfoldingene tok også ledelsen 18 minutter ut i omgangen etter en godt plassert hodestøt fra danske Patrick Mortensen.

– Et fantastisk innlegg fra Ole Jørgen Halvorsen der Patrick Mortensen har sitt kontor. Et fantastisk innlegg, og man ser mønsteret i angrepet til Sarpsborg, sa Jesper Mathisen TV 2s FotballXtra-studio om hjemmelagets ledermål.

Sarpsborg leverte en meget god første halvtime i sin andre hjemmekamp for sesongen, og bortelaget fra Oslo hadde store problemer med å få tatt til seg ballen.

Den første farligheten for Vålerenga kom ti minutter før hvilen da nyervervelsen Sam Johnson fikk vent seg fri i sekstenmeteren og satt Aslak Falch på prøve. Skuddet gikk imidlertid rett på sisteskansen og ut av farlig sone.

– Sarpsborg har vært det førende laget hele omgangen, og scoret et nydelig mål. Hjemmelaget har rett og slett sett bedre ut, godt organisert også vet vi hva de har å by på nå de angriper, sa Mathisen da pausesignalet gikk på Sarpsborg Stadion.

Perlescoring

Andreomgang startet som den første sluttet, og Sarpsborg var aggressive i presset og gjorde det vanskelig for Vålerenga. Utligningen uteble, men hjemmelaget økte ledelsen 20 minutter ut i omgangen. En fantastisk enkeltmannsprestasjon av Jon Helge Tveita endte i to mål ledelse for sarpingene.

– En vakker scoring fra Tveita. Drar av en mann, to mann, tre mann og banker ballen i krysset. Mannen som kom inn på laget i dag fordi Askar har en liten skade. Nå ser denne kampen ganske avgjort ut, sa FotballXtra-studioet etter 2-0-målet.

Vålerenga kom heller aldri nærmere. Det var derimot Sarpsborg som skulle få sin tredje scoring for dagens da danske Mortensen banket inn sitt andre mål i kampen. 3-0.

Hjemmelaget hadde fullstendig kontroll gjennom hele omgangen. En bunnsolid hjemmekamp av Geir Bakkes menn som tok sin andre overbevisende hjemmeseier etter trepoengeren mot Rosenborg i første serierunde.