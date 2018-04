Japanske myndigheter forbereder henrettelsene av Shoko Asahara og tolv medlemmer av dommedagssekten Aum Shinrikyo. De 13 skal henrettes ved henging, skriver danske BT.

Amnesty International skriver i et opprop at de 13 sektmedlemmene kan henrettes når som helst, og oppfordrer japanske myndigheter til å gjøre slutt på hemmelighetskremmeriet rundt bruken av dødsstraff.

– Henrettelsene av de 13 Aum Shinrikyo-medlemmene kan finne sted når som helst, etter endt rettssak mot to andre sektmedlemmer som meldte seg etter 17 år på rømmen, skriver menneskerettsorganisasjonen.

Amnesty har tidligere kritisert at dødsdømte informeres bare noen timer før henrettelsen.

Ifølge japansk lov kan ingen dødsdømt henrettes før det foreligger rettskraftige dommer mot alle medskyldige. I slutten av januar avviste Japans høyesterett anken fra sektmedlemmet Katsuya Takashi, som ble pågrepet nær en tegneseriebutikk i bydelen Ota i Tokyo.

Dermed ble det satt punktum for en årrekke med rettsprosesser mot i alt 192 Aum Shinrikyo-medlemmer. Rettssaken ble kalt «århundrets rettssak» i Japan.

13 døde

Seks av de 13 dødsdømte Aum Shinrikyo-medlemmene. Foto: JIJI PRESS/AFP/NTB scanpix

De fleste av de dødsdømte knyttes til nervegassangrepet i Tokyo i mars 1995, da sekten slo til i koordinerte angrep på fem T-banevogner.

Giften ble pakket inn i avispapir, og pakkene inneholdt rundt én liter sarin.

Ved å stikke hull på pakkene med paraplyspisser, skulle giften spres og drepe tusenvis av pendlere i morgenrushet.

Sektlederen Shoko Asahara,

Yasuo Hayashi, deltok i Tokyoangrepet,

Kenichi Hirose, deltok i Tokyoangrepet,

Toru Toyoda, deltok i Tokyoangrepet,

Masato Yokoyama, deltok i Tokyoangrepet,

Tomomitsu Niimi, kjørte fluktbil for Hayashi,

«Forskningslederen» Seiichi Endo,

«Etterretningssjefen» Yoshihiro Inoue, koordinerte nervegassangrepet,

Kjemikeren Masami Tsuchiya ledet utviklingen av saringassen.

Den luktfrie nervegassen sarin er om lag 500 ganger så dødelig som blåsyre, men ifølge BT ble små mengder spredt før panikken brøt ut og passasjerene flyktet ut av vognene. 13 mennesker døde, rundt 50 personer ble alvorlig skadet og rundt 1000 ble syke.

Mannen ble forgiftet

Enken Shizue Takahashi (71) legger ned blomster under minneseremonien. Foto: Yoshitaka Sugawara/AP/NTB scanpix

Ektemannen til Shizue Takahashi (71) var på jobb på Tokyos T-bane 20. mars 1995, og visste ikke at plasten han fjernet under opprydding i en av vognene, hadde inneholdt nervegiften sarin.

71-åringen mistet sin mann Kazumasa, og har i 23 år vært talsperson for ofre og etterlatte.

– Hvorfor skulle min mann dø? sa enken til Japan Times tidligere i år.

Da hun la ned blomster under en minneseremoni på Kasumigaseki stasjon i mars, hadde hun denne kommentaren om de dødsdømte, ifølge Newsweek:

– Jeg håper at de blir henrettet etter loven og uten at det gjøres et nummer av det.