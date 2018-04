Se målene i Sportsnyhetene øverst!

Strømsgodset-Brann 1-1

Eliteserien returnerte etter landslagspausen 2. påskedag, og en av de største godbitene fant sted i Drammen.

Forrige sesongs firer og femmer i norsk fotball utkjempet en batalje der gjestene egentlig var best, men Strømsgodset var nære ved å trekke det lengste strået grunnet et bisart selvmål.

Bismar Acosta skulle bare spille et tilbakespill til egen keeper kvarteret før slutt, men Brann-stopperen syndet mot en av fotballens uskrevne regler og satte tilbakespillet mellom egne målstenger.

Keeper Samuel Sahin-Radlinger stod utenfor målet, og kunne bare kaste seg i fortvilelse uten å rekke bort til tilbakespillet som trillet inn helt borte ved den østerrikske keeperens lengste stolpe.

Heldigvis for de to reddet Kristoffer Barmen poeng til bergenserne da han kastet seg fram på en avslutning fra Azar Karadas og styrte inn 1-1 to minutter før slutt.

– Jeg er sikker på at han ser meg der nede i kroken og sentrer den til meg. Vi får en i sekken som er vanskelig å beskrive, men det er godt å komme tilbake og få et poeng, sa Barmen til MAX etter kampslutt.

Slik var kampen: Brann best i starten

Strømsgodset måtte klare seg uten en syk Bassel Jradi, samt lyskeopererte Erik Ulland Andersen, mens Brann stilte uforandret etter sin triumf mot Bodø/Glimt i forrige serierunde. Det var også Brann som startet best, men de store mulighetene uteble helt i starten.

Etter drøye kvarteret kom den første muligheten, og det i tråd med kamputviklingen. Fredrik Haugen slo et innlegg som fant Gilli Rolantsson, men færøyingens hodestøt gikk til side for Espen Bugge Pettersen i Godset-målet.

– Det var en kjempemulighet. Det er et fint innlegg og tre mann i boks, men headingen sklir litt av pannen og smyger seg utenfor stolpen, kommenterte Steffen Iversen som fulgte kampen i TV 2s FotballXtra-sending.

Enorm Pedersen-mulighet

Brann styrte mesteparten av spillet før pause, og Kristoffer Barmen gikk også ned i feltet i en situasjon der enkelte på Marienlyst holdt pusten med tanke på en potensiell straffe for gjestene. Fire minutter før lagene gikk i garderoben oppstod allikevel omgangens største sjanse på motsatt side av banen, da den tidligere Brann-spissen Marcus Pedersen plutselig stod helt umarkert i boksen. Et innlegg fra høyre var imponerende presist, men mannen som scoret begge Godsets mål i seriepremieren mot Stabæk, headet i stolpen og ut.

– Det er en kjempesjanse. Et nydelig innlegg fra Vilsvik. Han står helt alene, og skal egentlig bare styre den ned i roten, kommenterte Iversen, og måtte konstatere at oppgjøret han fulgte fra studioplass stod 0-0 halvveis.

FotballXtra samstemte: Brann snytt for straffespark

Brann satt nok i garderoben med en godfølelse på en arena der de kun hadde vunnet én av sine siste ni, og ti minutter etter hvilen ropte de på straffespark for andre gang i kampen. Gilli Rolantsson gikk i bakken i feltet etter en fin stikker fra Ruben Kristiansen, men Lars Christopher Vilsvik og Godset slapp med skrekken.

– Han blir tatt bakfra idet han skal skyte. Det er ikke langt unna at Brann fortjener et straffespark nå, sa Steffen Iversen.

Reprisene viste både en dytt fra Vilsvik og en fot i nærheten av Rolantsson, og også de andre tidligere fotballstjernene i FotballXtra-studio mente Brann burde fått muligheten fra elleve meter.

– Han får ham ut av balanse. Han dytter godt, sa Ole Martin Årst.

– Han treffer Vilsvik i leggen, og det er Vilsvik som setter inn den foten. Her er det ikke snakk om at han vil la foten henge eller noe. Dette er straffespark. De er snytt i Drammen, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Stor Koomson-sjanse etter kontring

Halvveis i omgangen var det nære igjen ved at Brann scoret, etter en meget godt gjennomført kontring. Gilbert Koomson vippet ballen med seg rundt midstreken og fant Fredrik Haugen, som igjen foret ghaneseren da førstnevnte hadde kommet seg nærmere mål. Avslutningen måtte foretas fra noe skrått hold, og en årvåken Espen Bugge Pettersen i Godset-målet fikk såvidt slått til hjørnespark med en god parade.

– Det er en kjemperedning. Han får fingertuppene på dem, så den såvidt sneier tverrligger. Det er en fantastisk redning, kommenterte Iversen.

Så kom Acostas utrolige selvmål

Da kvarteret gjenstod skulle så Iversen sette kaffen i halsen da Strømsgodset tok ledelsen ut av ingenting. Bismar Acosta hadde full kontroll på bakre rekker, og spilte et tilbakespill rett i eget mål.

– Oi, oi, oi. Det er det rareste, begynte Steffen Iversen i FotballXtra-studio, før Jesper Mathisen overtok.

– Har du sett på maken? Han skal egentlig bare vende hjem og spille tilbake til keeper. Den må Acosta ta på sin kappe. Han er en fantastisk god midtstopper, men akkurat det han leverte der var rett og slett et fryktelig selvmål, sa TV 2s ekspert og tidligere Acosta-lagkamerat i Start.

Karadas kom fra benken og leverte målgivende

Brann var rystet, men gjorde grep og satte inn Azar Karadas som en ekstra angriper i sluttminuttene. Og drøyt to minutter før slutt fikk de også uttelling. Taijo Teniste headet ballen ut igjen i feltet etter et overlegg, og fant Karadas som hadde timet bevegelsen sin perfekt. Skuddet traff imidlertid like utenfor rammene for Bugge Pettersens mål, men Kristoffer Barmen kastet seg fram og skled inn 1-1 fra kloss hold.

– Det ville vært et ran dersom Godset hadde fått med seg noe her, sa Iversen da scoringen var et faktum.

Også innbytter Karadas fikk skryt etter scoringen som altså skulle bli oppgjørets siste og sikre hans lag ett poeng på en tøff bortearena.

– Det er strålende gjort. Azar Karadas kommer til å spille til han er 83 år gammel, sa Ole Martin Årst.